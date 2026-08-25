UE se declară interesată de dorința de aderare a Armeniei. Tara a fost amenințată cu represalii de Kremlin

1 minut de citit Publicat la 18:00 25 Aug 2026 Modificat la 18:00 25 Aug 2026

Premierul armean (foto, dreapta) a indicat că ar putea face în curând o cerere oficială de aderare a țării la Uniunea Europeană. Sursă foto: Getty Images

Uniunea Europeană a comunicat, marți, că analizează "cu interes" o potențială cerere de aderare a Armeniei, țară care dorește să stabilească legături mai strânse cu Occidentul și să se distanțeze de Moscova, relatează AFP, citată de Agerpres.

Interesul Erevanului de a se alătura blocului de 27 de state este "o nouă expresie a atracției pe care o exercită UE asupra cetățenilor", a declarat marți purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho.

"Prin urmare, examinăm cu interes (eventuala solicitare de aderare)", a adăugat ea.

Prim-ministrul armean Nikol Pașinian a declarat luni că țara sa ar putea depune în curând această cerere oficială de aderare la UE.

Rusia presează Armenia să organizeze referendum în legătură cu aderarea la UE

Rusia privește cu mare ostilitate ambițiile europene ale fostei republici sovietice din Caucaz, pe care o consideră a fi în sfera sa de influență.

Moscova insistă ca Armenia să organizeze mai întâi un referendum privind apartenența la UE.

O opțiune pro-europeană ar fi, conform oficialilor ruși, incompatibilă cu statutul de membru în alianța creată de Moscova și numită Uniunea Economică Eurasiatică.

Vorbind în fața Parlamentului de la Erevan, premierul Pașinian a respins indicațiile Kremlinului și a argumentat că un referendum ar avea sens doar odată ce va fi posibilă "evaluarea fezabilității" unei aderări la UE.

"În acest scop, Armenia trebuie, mai întâi, să își depună cererea de aderare la Uniunea Europeană", a arătat el, fără a specifica o dată anume.

Decizia Erevanului de a se îndrepta către Europa a tensionat deja legăturile cu Moscova, care a recurs la sancțiuni economice.

Rusia a interzis în special importul de produse agricole din Armenia, pentru care este o piață cheie.