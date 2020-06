Ultimele cuvinte a lui George Floyd, văzute pe cerul din America: „Te rog, nu pot respira”

Un artist din Dallas, Jammie Holmes, a găsit o modalitate unică de a imortaliza ultimele cuvinte a lui George Floyd, bărbatul de 46 de ani ucis de un polițist în Minneapolis. Acesta a scris cuvintele bărbatului pe o pancardă și le-a trimis pe cerul din cinci orașe americane: New York, Los Angeles, Dallas, Miami și Detroit.

"Este nevoie de unitate și de înțelegerea faptului că ceea ce s-a întâmplat cu George Floyd se întâmplă peste tot în America”, a declarat artistul print-o declarație de presă, scrie CNN.

an artist by the name of Jammie Holmes commissioned airplanes with banners of #GeorgeFloyd's final words pic.twitter.com/TEp7826TlS