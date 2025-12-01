Ultimul mesaj al unei influencerițe, înainte să moară într-un accident de motocicletă: "Conduc fără ochelari"

Karen Sofia Quiroz Ramirez avea un Suzuki Gixxer 150. Sursa colaj foto: Instagram/Sofia Quiroz

Pasiunea pentru motociclete i-a adus sfârșitul unei influencerițe din Columbia, a relatat publicaţia Marca. În timp ce conducea un model de la Suzuki, ea a făcut accident după ce a încercat să schimbe banda ca să depășească un autoturism. Cu câteva ore înainte de tragedie, tânăra a scris pe o reţea socială: "Sper să nu fac un accident, conduc fără ochelari".

Karen Sofia Quiroz Ramirez, o influenceriţă cunoscută pentru postările despre motociclete, a murit la vârsta de 25 de ani într-un accident care a avut loc vineri, pe un drum din Floridablanca, Columbia. Potrivit presei locale, ea a pierdut controlul Suzuki-ului ei Gixxer 150, după ce a încercat să facă o depăşire.

Oficialii din cadrul Departamentului de Trafic din Floridablanca au confirmat că tânăra a încercat să depăşească un Chevrolet Spark, însă, s-a dezechilibrat şi a căzut pe contrasens, unde a fost spulberată de şoferul unui camion care circula regulamentar, au scris jurnaliştii de la Marca.

În urma impactului, influenceriţa a suferit răni grave şi mai mulţi martori au oprit maşinile ca să îi acorde primul ajutor. Din nefericire, nici ei, nici echipele medicale care au ajuns la locul incidentului rutier nu au putut face nimic ca să o salveze.

Karen Sofia Quiroz Ramirez împlinise 25 de ani în urmă cu aproape două luni, mai exact pe 5 octombrie.

"Parchetul face cercetări pentru stabilirea precisă a cauzei acestui accident fatal", a precizat într-un interviu Jahir Andres Castellanos Prada, un oficial al traficului din Columbia.

Cu câteva ore înainte de moartea sa, tânăra influenceriţă a postat pe Instagram un mesaj înfiorător, însoţit de o imagine cu ochelarii ei spaţi – "Eu sper să nu fac accident, pentru că conduc fără ochelari".

Karen Sofia Quiroz Ramirez avea zeci de mii de urmăritori pe TikTok şi Instagram, unde posta des clipuri cu tatuaje şi călătoriile pe care le făcea cu motocicleta ei.