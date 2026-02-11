Un afacerist român din Spania, condamnat la închisoare după ce și-a umilit și exploatat muncitorii

Procurorul de caz a solicitat o pedeapsă de patru ani de închisoare și 15.000 de euro despăgubiri. FOTO: Hepta

Un afacerist român a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare în Spania pentru modul în care și-a tratat angajații. Tribunalul Provincial Valladolid l-a condamnat pe Vasile U. pentru încălcarea drepturilor lucrătorilor, potrivit 20minutos.

Acesta a fost condamnat pentru impunerea unor condiții de muncă abuzive unor muncitori agricoli străini recrutați între septembrie și octombrie 2020, pe care i-a angajat pentru recoltarea cartofilor în zona Medina del Campo.

Hotărârea instanței îl găsește pe inculpat vinovat, dar aplică circumstanța atenuantă a întârzierii nejustificate. Aplică pedeapsa cu închisoarea menționată anterior, împreună cu o amendă de 1.440 euro și, ca răspundere civilă, dispune plata a 500 euro cu titlu de despăgubire fiecăruia dintre cei 10 lucrători afectați.

Secția a Doua Penală consideră că, prin declarațiile martorilor, s-a dovedit că românul condamnat era „angajatorul de facto” care conducea structura organizatorică, efectua plățile și o folosea pe sora sa drept „paravan ”. Acesta promitea condiții de muncă avantajoase pentru a atrage victimele să se mute la Valladolid, profitând de situația lor vulnerabilă, mai ales având în vedere pandemia din timpul faptelor.

Procurorul de caz, care solicitase o pedeapsă de patru ani de închisoare și 15.000 de euro despăgubiri pentru fiecare dintre victime, a criticat aspru comportamentul bărbatului acum condamnat. „Nu numai că nu le-a plătit ceea ce le-a promis, dar i-a tratat ca pe niște câini și chiar i-a scuipat în față !”, a declarat procurorul după prezentarea mărturiilor victimelor, care erau de origine columbiană, peruană și marocană.

Astfel, a stabilit că inculpatul era persoana care „trăgea sforile” în cadrul firmei unde sora sa, Ionela, de asemenea pusă sub acuzare, dar a cărei locație nu se știe , era trecută ca responsabilă, dar era folosită de acuzat pentru a se sustrage de eventuale responsabilități decurgând din activitatea sa ilegală.

Ce promisiuni făcea afaceristul român angajaților

Procurorul a susținut că cei zece lucrători sezonieri afectați au fost recrutați de omul de afaceri român cu ajutorul lui Ángel QT, un rezident din Alicante, care a fost declarat fugar și este căutat să depună mărturie ca suspect în ancheta preliminară privind aceste evenimente. Acesta din urmă, cu promisiunea unui salariu între 1.600 și 1.800 de euro, a unui contract formal, a înregistrării la Asigurările Sociale și a cazării gratuite, le-a convins pe victime să lase totul în urmă. Aceștia au călătorit din Alicante și Yecla (Murcia) la o fermă din Torrecilla del Valle (Valladolid) pentru a efectua lucrări agricole între 15 septembrie și 22 octombrie 2020, în plină pandemie.

Deși procurorul înțelege că „Angel”, așa cum îl identifică reclamanții, i-a adus pe zilieri „înșelați” și ar trebui judecat pentru trafic de persoane, acesta a avertizat că toate probele arată că a făcut-o urmând instrucțiunile și „poveștile” lui Vasile, căruia „i se blocaseră deja conturile și vehiculele”.

El a susținut că acuzatul a fost cel care a facilitat sosirea lucrătorilor sezonieri la Valladolid, cu promisiuni de angajare neîndeplinite și locuințe precare. Aceștia au fost adăpostiți în condiții supraaglomerate, fără încălzire sau apă potabilă; nou-veniții au fost nevoiți chiar să găsească saltele la un centru de reciclare.

Procurorul a menționat că doar o parte din primul grup de lucrători sezonieri sosiți din Murcia, format din patru persoane, au fost înregistrați la Asigurările Sociale pentru o perioadă cuprinsă între nouă și șaisprezece zile, comparativ cu aproape o lună în care au lucrat. Ceilalți șase care au călătorit din Alicante nu au fost înregistrați la Asigurările Sociale nici măcar o zi, situație care, în opinia sa, constituie o încălcare clară a drepturilor lor. El a adăugat că au primit sume mult sub cele prevăzute în Statutul Lucrătorilor și în contractul colectiv de muncă din sector.