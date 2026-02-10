Un american din Texas s-a certat cu fiica sa de 23 de ani din cauza lui Trump. A scos pistolul și a împușcat-o în piept

1 minut de citit Publicat la 20:25 10 Feb 2026 Modificat la 20:25 10 Feb 2026

Americanul, originar din Texas, nu a fost acuzat de nimic. În imagine: pistoale la un târg de arme din Dallas, Texas. Foto. Getty Images

Un american din Texas și-a împușcat mortal fiica sa după o ceartă între cei doi legată de Donald Trump, informează BBC. Victima, stabilită în Marea Britanie, venise în Texas să-și viziteze tatăl. Presupusa crimă a avut loc anul trecut pe 10 ianuarie, înainte de învestirea lui Donald Trump în funcția de președinte al SUA.

Victima, Lucy Harrison, era o tânără de 23 de ani originară din Warrington, Cheshire, UK.

Crima a avut loc în localitatea Prosper, lângă Dallas. Poliția locală a investigat o posibilă „omucidere”, dar în privința lui Kriss Harrison, tatăl lui Lucy, nu s-a întocmit niciun dosar penal, după cum a decis un juriu local.

În schimb, cazul a ajuns într-o instanță din Marea Britanie, ca urmare a unei plângeri făcute de Sam Littler, iubitul lui Lucy.

Littler a precizat că tatăl lui Lucy fusese internat într-o clinică de dezalcoolizare.

În ziua când Lucy a fost împușcată, ea se afla cu tatăl ei în bucătărie, Littler a spus că tatăl a luat-o de mână pe fiica sa și a dus-o într-o cameră de la parterul casei.

15 secunde mai târziu s-a auzit o împușcătură. Tânăra a murit, după ce a fost împușcată în piept.

Kris Harrison, americanul suspectat că și-a ucis fiica, nu a apărut în fața instanței din UK, dar a fost reprezentat de o avocată, care a acuzat că ancheta britanică a fost făcută într-o manieră „mai degrabă apropiată unei investigații criminale, decât o investigație al cărei scop e identifice dovezi și fapte concrete”.