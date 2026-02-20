Un apropiat al lui Trump s-a asociat în secret cu rușii de la Novatek, pentru ca aceștia să exploateze gazele naturale din Alaska

2 minute de citit Publicat la 13:27 20 Feb 2026 Modificat la 13:27 20 Feb 2026

Finanțatorul american Gentry Beach, apropiat de familia lui Donald Trump, a confirmat că s-a asociat cu rușii de la Novatek pentru un proiect de gaze naturale în Alaska. Sursă colaj foto: Getty Images

Finanțatorul texan Gentry Beach, apropiat de familia președintelui american Donald Trump, a semnat un acord cu gigantul energetic rusesc Novatek pentru dezvoltarea gazelor naturale în Alaska.

Acordul a fost încheiat toamna trecută, în pofida sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei, relatează Agerpres, care citează un material apărut vineri în publicația The New York Times.

Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin s-au întâlnit în august în Alaska pentru discuții menite să pună capăt războiului purtat de Moscova în Ucraina.

În marja summitului de la Anchorage, oficialii americani și ruși au discutat mai multe potențiale acorduri energetice.

Surse familiarizate cu aceste convorbiri au declarat că propunerile comerciale au fost concepute pentru a încuraja Kremlinul să accepte un acord de pace în Ucraina și pentru ca Washingtonul să aibă temei să relaxeze sancțiunile împotriva Rusiei.

The New York Times, care a discutat cu finanțatorul din Texas, notează că acesta a semnat "în secret" acordul menit să permită rușilor de la Novatek să exploateze gaze naturale în Alaska.

Proiectul se află în fază incipientă și se confruntă cu obstacole semnificative, a declarat Gentry Beach, refuzând să dezvăluie detaliile financiare.

La rândul său, Novatek a confirmat pentru ziarul american "poartă negocieri privind utilizarea potențială" a tehnologiei sale pentru lichefierea gazului natural în Alaska.

Compania rusă nu a confirmat că ar colabora cu Gentry Beach.

Cine este finanțatorul apropiat de Trump, care a încheiat un acord cu rușii de la Novatek

Acesta din urmă este președinte și director executiv al firmei de investiții America First Global, cu interese în domeniul energiei, mineritului și infrastructurii.

El a contribuit la strângerea de fonduri pentru campania electorală a lui Trump din 2016 și a colaborat la agregarea agendei economice și diplomatice "America First" a actualei administrații de la Washington.

Beach a fost, de asemenea, coleg de facultate cu Donald Trump Jr., fiul președintelui american, potrivit The New York Times.

Zelenski susține că Rusia a încercat să "mituiască" SUA cu 12.000 de miliarde de dolari în schimbul ridicării sancțiunilor

Citând serviciile de informații ucrainene, președintele Volodimir Zelenski a declarat recent că Rusia a propus Statelor Unite un acord în valoare de 12 trilioane de dolari în schimbul ridicării sancțiunilor.

Agenția ucraineană Unian susține că oferta rusă ar fi fost deja agreată de partea americană.

În Europa - potrivit publicației britanice The Economist - cresc îngrijorările că Donald Trump ar putea forța Ucraina să accepte concesii severe, inclusiv teritoriale, înainte de luna iunie, termen până la care președintele american dorește încheierea războiului.

Trump ar fi mai interesat, de fapt, de obținerea de beneficii de pe urma Rusiei, potrivit publicației britanice.

The Economist mai scrie că rușii le-au propus americanilor un acord privind exploatarea petrolului și gazelor în Arctica, o operațiune de extragere a mineralelor din pământuri rare, un centru de date nucleare și un tunel pe sub strâmtoarea Bering.

Rusia suferă economic din cauza prețurilor scăzute la petrol și a sancțiunilor internaționale, în timp ce Donald Trump vrea rezultate palpabile pe plan internațional, înainte de alegerile intermediare din noiembrie, din Statele Unite, a relatat The Economist.