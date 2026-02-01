Un autocar plin cu peste 30 de persoane s-a răsturnat în Turcia. Sunt 9 morţi şi 25 de răniţi

16 morţi şi 30 de răniţi în două accidente rutiere în Antalya, Turcia. Sursa foto: Getty Images

Un autocar plin cu peste 30 de persoane s-a răsturnat pe un drum din Turcia şi, din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru nouă dintre călători, transmit AFP, dpa şi Xinhua, citând autorităţile şi media locale, potrivit Agerpres. Restul pasagerilor, 25 de oameni, au fost duşi de urgenţă la spitale, iar şapte dintre ei se află în stare critică. Într-un alt accident care a avut loc pe autostrada Antalya-Isparta şapte persoane şi-au pierdut viaţa şi cinci au fost rănite.

Şaisprezece persoane şi-au pierdut viaţa şi 30 au fost rănite în două accidente rutiere produse duminică în Turcia, conform sursei citate.

Un autocar cu 34 de persoane la bord a derapat pe o şosea din provincia sudică Antalya, răsturnându-se apoi pe marginea drumului. Nouă persoane au murit, printre care şi şoferul autocarului. Ceilalţi 25 de pasageri au fost răniţi, fiind transportaţi la spitale din apropiere. Şapte dintre ei sunt în stare gravă.

Autocarul se deplasa din vestul ţării spre Antalya, o regiune care găzduieşte numeroşi turişti pe toată durata anului. Accidentul s-a produs duminică dimineaţa, la ora locală 10.20 (0.20 GMT), în condiţii de ceaţă şi pe un carosabil devenit alunecos din cauza ploii, a precizat guvernatorul provinciei.

Într-un alt accident, petrecut la Burdur, pe autostrada Antalya-Isparta, şapte persoane au murit şi cinci au fost rănite într-o coliziune.