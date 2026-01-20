Un avion a decolat din Marea Britanie în timp ce zeci de pasageri așteptau la ușă să urce în aeronavă

Zeci de pasageri care urmau să zboare spre Alicante au fost lăsați pe dinafară după ce avionul cu care trebuiau să zboare a decolat fără ei, deși trecuseră deja de check-in. Incidentul a avut loc luni dimineață pe aeroportul din Manchester și a stârnit indignare și confuzie printre călători, scrie Express.

Oamenii își prezentaseră pașapoartele, aveau cărțile de îmbarcare scanate și fuseseră direcționați către poarta de plecare. În loc să ajungă însă la aeronavă, aproximativ 35 de pasageri au fost conduși pe o scară interioară, unde au rămas blocați timp de aproape 40 de minute, fără explicații.

Aceștia au crezut că așteaptă fie deschiderea ușilor către avion, fie un autobuz care să îi transporte pe pistă. Între timp, aeronava a decolat.

Matt, un pasager din Denton care călătorea împreună cu fiul său pe cursa LS879, programată să plece la ora 7:00, a povestit pentru presa locală că ajunsese la aeroport din timp și nu întâmpinase nicio problemă până în momentul îmbarcării.

„Au chemat mai întâi rândurile din față, apoi restul. Am trecut cu toții de poartă, ni s-au scanat biletele, și am urmat mulțimea pe niște scări. Era instinctiv, toată lumea mergea în aceeași direcție”, a relatat el.

După minute bune de așteptare, pasagerii au început să își pună întrebări.

„Stăteam acolo de 10, 20, 30 de minute și ne întrebam de ce nu se deschid ușile. Ne simțeam ca niște animale în cușcă”, a spus Matt.

În cele din urmă, un angajat al aeroportului a apărut de pe pistă și le-ar fi spus sec: „Avionul a plecat”.

Potrivit lui Matt, personalul Jet2 le-ar fi explicat ulterior că a existat o eroare legată de direcționarea pasagerilor pe scări și că echipajul nu face un apel nominal după începerea îmbarcării.

„Este de necrezut. Avionul a plecat cu peste 30 de locuri goale. Te-ai aștepta ca cineva să observe”, a spus el.

Pasagerilor li s-au oferit vouchere de 10 lire sterline, în timp ce așteptau informații despre reprogramarea zborului. Printre cei afectați se aflau și persoane în vârstă, dar și copii. Matt a povestit că fiul său, care suferă de anxietate, a fost profund afectat de situație.

Compania Jet2 a confirmat incidentul și a transmis că investighează situația împreună cu aeroportul din Manchester.

„Suntem la curent cu faptul că zborul LS879 spre Alicante a plecat fără o parte dintre pasageri. Tratăm incidentul cu maximă urgență și ne ocupăm de relocarea clienților pe alte zboruri în cursul zilei. Ne cerem scuze tuturor celor afectați”, a transmis compania aeriană.