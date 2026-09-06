Un avion Amazon a ratat pista la aterizarea în Miami si a intrat în plin în mai multe mașini care circulau pe o șosea de lângă aeroport

Avionul cargo al companiei Amazon nu raportase inițial probleme la bord, înainte de aterizare. Foto: Profimedia Images

Un avion de transport al companiei Amazon a depășit pista în timpul aterizării pe aeroportul din Miami și a luat foc, după ce a intrat în plin în mai multe mașini care circulau pe o șosea de lângă aeroport, informează CNN.

„Unitățile de urgrență care a sosit la fața locului au găsit avionul cuprins de flăcări, ca urmare a accidentului, cu degajări intense de foc și fum”, a precizat duminică Departamentul de pompieri din Miami-Dade.

WATCH: Debris from Amazon plane flies into air after crash at Miami International Airport pic.twitter.com/DIOgIs2x9G — Klaxon Wire (@KlaxonWire) September 6, 2026

Nu se cunosc date legate de numărul răniților.

Avionul companiei Amazon implicat în accident este un Boeing 767 cargo.

Imaginile postate pe rețelele sociale arată avionul cuprins de flăcări, oprit pe o șosea, alături de mai multe mașini, inclusiv TIR-uri.

#Breaking

?Scanner appears to confirm 5 dead, 5 injured after an #Amazon cargo plane crashed at Miami International Airport. #Miami #Florida

#USA https://t.co/sZqHEB7tbx

?Official agencies have not confirmed 5 deaths and 5 injuries from the Amazon cargo plane crash at… pic.twitter.com/YTwBimUme2 — ⚡️? World News ?⚡️ (@ferozwala) September 6, 2026

Până la această oră nu sunt clare motivele pentru care avionul a depășit pista și nu a putu frâna mai devreme.

Conform discuțiilor radio cu turnul de control al aeroportului, consultate de CNN, piloții nu au declarat vreo situație de urgență înainte de ateriare. Ulterior, echipe de inspecție care au verificat pista nu au descoperit resturi sau bucăți desprinse din avion.

FAA - autoritatea aviației civile din SUA - a indicat că zborul 7598 al Prime Air a ieşit de pe pistă în jurul orei locale 14:00 (20:00 GMT) şi că avionul implicat era un Boeing 767-300 care decolase de pe Aeroportul Internaţional Luis Munoz Marin din San Juan, în Puerto Rico.

BREAKING: An Amazon Prime Air Boeing 767-300(F) has reportedly overshot the runway at Miami International Airport.



The FAA has issued a ground stop effective from approximately 2:02 p.m. EDT until 3:00 p.m. EDT. pic.twitter.com/cxw05o8agE — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 6, 2026

Aeronava s-a ciocnit cu mai multe vehicule, iar peste 60 de unităţi ale Departamentului de pompieri şi salvare din Miami-Dade se află la locul incidentului, potrivit informaţiilor publicate de acest departament pe Facebook.

Între timp, aeroportul din Miami a informat pe X că aeronava a rămas imobilizată în extremitatea de nord-est a aeroportului şi că toate pistele şi căile de rulare rămân închise, astfel că toate decolările şi aterizările au fost suspendate.