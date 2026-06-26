Un avion de mici dimensiuni a lovit cea mai înaltă clădire din Beijing

<1 minut de citit Publicat la 16:23 26 Iun 2026 Modificat la 16:23 26 Iun 2026

Un avion de mici dimensiuni a lovit cea mai înaltă clădire din Beijing. Sursa foto: Profimedia

Un avion de mici dimensiuni ar fi lovit cea mai înaltă clădire din capitala Chinei, vineri după-amiază, într-un incident șocant, notează CNN.

Imagini dramatice din Beijing, postate pe rețelele sociale, au arătat resturi căzând din Turnul CITIC cu 109 etaje, cunoscut și sub numele de China Zun, precum și o secțiune din coada avionului și un geam spart al unui taxi de la sol.

Un jurnalist CNN a fost martor la persoane evacuate din zgârie-nori, adunate pe străzile din apropierea intrării, alături de mașini de pompieri, mașini de poliție și o ambulanță.

Imaginile online care arată codul de înmatriculare al avionului păreau să indice către o aeronavă sport ușoară fabricată pe plan intern, un Sunward SA 60L Aurora, deținut de o companie locală de aviație generală.

Datele de zbor neverificate de la Flightradar24, postate online, par să arate o traiectorie de zbor puternic deviată pentru aeronavă.

Începând cu 1 mai, capitala Chinei este practic fără drone, în conformitate cu noi reguli radicale. Locuitorilor nu li se permite să cumpere, să închirieze sau să piloteze drone fără aprobarea guvernului în jurisdicția extinsă a orașului.