Un avion cu turiști s-a prăbușit în Kenya. Toate persoanele aflate la bord ar fi murit

<1 minut de citit Publicat la 13:12 28 Oct 2025 Modificat la 13:19 28 Oct 2025

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, în Kenya. Autoritățile africane se tem că toate cele 12 persoane aflate la bord au murit. Sursa foto: Profimedia

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit, marți dimineață, în Kenya, în timp ce se îndrepta spre Rezervația Națională Maasai Mara. Autoritățile statului african se tem că toate cele 12 persoane de la bord au murit, conform CNN.

Deocamdată, pasagerii sunt daţi dispăruţi.

Accidentul s-a produs într-o zonă deluroasă și împădurită, la aproximativ 40 de kilometri (25 de mile) de pista de aterizare Diani, au declarat autoritățile. Comisarul comitatului Kwale, Stephen Orinde, a declarat pentru Associated Press că pasagerii erau „toți turiști străini”, iar naționalitățile lor vor fi confirmate ulterior.

Avionul s-a prăbuşit la scurt timp după decolare

Autoritatea Aviației Civile din Kenya a declarat că 12 persoane se aflau la bordul aeronavei de tip Cessna Caravan, iar autoritățile investighează cauza accidentului. Aeronava s-a prăbușit la câteva minute după decolare și a luat foc, lăsând în urmă o epavă carbonizată la fața locului, au declarat oficialii.

Martorii au declarat au auzit o bubuitură puternică și, la sosirea la fața locului, au găsit rămășițe umane de nerecunoscut.

Compania aeriană Mombasa Air Safari a confirmat colaborarea cu organismul aviației civile. Rezervația Națională Maasai Mara este o destinație turistică populară și găzduiește migrația anuală a gnuilor din Serengeti, Tanzania.