Un avion militar, cu şapte persoane la bord, s-a prăbuşit în Rusia. Unele canale Telegram susţin că toţi oamenii au murit

Un avion de transport militar An-22 s-a prăbuşit marţi în regiunea Ivanovo, la aproximativ 200 km nord-est de Moscova, a anunţat Ministerul rus al Apărării, comunicând că nu dispune momentan de informaţii despre soarta echipajului. Totuși, diferite canale Telegram ruse confirmă că la bordul aparatului se aflau într-adevăr şapte persoane şi că toate au decedat, conform Agerpres.
"În timpul unui zbor de încercare, după lucrări de reparaţii, un avion de transport militar An-22 s-a prăbuşit, aparatul căzând într-o zonă nelocuită", a declarat ministerul pentru agenţiile oficiale de presă TASS şi RIA Novosti. Conform unor media ruse, avionul a căzut în apele unui rezervor din zonă.
O echipă de salvare se îndreaptă spre locul accidentului pentru a stabili dacă există supravieţuitori, potrivit ministerului.
A Russian An-22 Antey heavy transport aircraft operated by the Ministry of Defense has crashed.— Visegrád 24 (@visegrad24) December 9, 2025
There were seven crew members on board. The crash occurred in the Ivanovo region, not far from Moscow. pic.twitter.com/p367HioUpY
Ar fi murit toţi oamenii
O sursă anonimă din cadrul serviciilor pentru situaţii de urgenţă a declarat agenţiei de presă TASS că şapte persoane s-ar fi putut afla la bordul avionului. Canale Telegram ruse susţin că la bordul aparatului se aflau într-adevăr şapte persoane şi că toate au decedat.
Deocamdată, autorităţile ruse nu au declarat că incidentul ar putea avea vreo legătură cu războiul în curs de desfăşurare împotriva Ucrainei.