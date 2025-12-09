Un avion militar, cu şapte persoane la bord, s-a prăbuşit în Rusia. Unele canale Telegram susţin că toţi oamenii au murit

Un avion militar, cu şapte persoane la bord, s-a prăbuşit în Rusia Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Un avion de transport militar An-22 s-a prăbuşit marţi în regiunea Ivanovo, la aproximativ 200 km nord-est de Moscova, a anunţat Ministerul rus al Apărării, comunicând că nu dispune momentan de informaţii despre soarta echipajului. Totuși, diferite canale Telegram ruse confirmă că la bordul aparatului se aflau într-adevăr şapte persoane şi că toate au decedat, conform Agerpres.

"În timpul unui zbor de încercare, după lucrări de reparaţii, un avion de transport militar An-22 s-a prăbuşit, aparatul căzând într-o zonă nelocuită", a declarat ministerul pentru agenţiile oficiale de presă TASS şi RIA Novosti. Conform unor media ruse, avionul a căzut în apele unui rezervor din zonă.

O echipă de salvare se îndreaptă spre locul accidentului pentru a stabili dacă există supravieţuitori, potrivit ministerului.

A Russian An-22 Antey heavy transport aircraft operated by the Ministry of Defense has crashed.



There were seven crew members on board. The crash occurred in the Ivanovo region, not far from Moscow. pic.twitter.com/p367HioUpY — Visegrád 24 (@visegrad24) December 9, 2025

Ar fi murit toţi oamenii

O sursă anonimă din cadrul serviciilor pentru situaţii de urgenţă a declarat agenţiei de presă TASS că şapte persoane s-ar fi putut afla la bordul avionului. Canale Telegram ruse susţin că la bordul aparatului se aflau într-adevăr şapte persoane şi că toate au decedat.

Deocamdată, autorităţile ruse nu au declarat că incidentul ar putea avea vreo legătură cu războiul în curs de desfăşurare împotriva Ucrainei.