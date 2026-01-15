Un avion Turkish Airlines a aterizat de urgență în Spania după o amenințare cu bombă. La bord se aflau 148 de pasageri

Toţi cei 148 de pasageri şi şapte membri ai echipajului au fost evacuaţi în siguranţă. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Un avion al companiei Turkish Airlines a aterizat de urgenţă joi la Barcelona, Spania, după o ameninţare cu bombă la bord, ceea ce a iniţiat o acţiune din partea forţelor de securitate, a comunicat Garda Civilă spaniolă, potrivit EFE. Este vorba despre un Airbus A321, care decolase din Istanbul şi transporta 148 de pasageri și șapte membri ai echipajului, a relatat Euronews.

Un zbor Turkish Airlines a efectuat o aterizare de urgență pe aeroportul El Prat din Barcelona, ​​joi, după ce un pasager a creat o rețea wireless în timpul zborului, al cărei nume conținea o amenințare cu bombă, a declarat un purtător de cuvânt al companiei aeriene.

Aeronava Airbus A321, la bordul căreia se aflau 148 de pasageri și șapte membri ai echipajului, a fost direcționat către o zonă desemnată pentru inspecție după aterizarea în jurul orei 11:00, au mai scris jurnaliştii de la Euronews.

În timp ce zborul TK1853 din Istanbul se apropia de destinația sa din Barcelona, ​​"s-a detectat că un pasager a stabilit un punct de acces la internet în timpul zborului și a setat numele rețelei pentru a include o amenințare cu bombă​​", a declarat Yahya Üstün, directorul de comunicare al Turkish Airlines.

Potrivit sursei citate, piloţii aflaţi la manşa Airbus-ului A321 au efectuat o aterizare de urgență, fiind escortaţi de două avioane de vânătoare, unul spaniol și unul francez.

Zborul TK1853 a decolat de la Istanbul, la ora locală 09:22, cu o întârziere de aproximativ o jumătate de oră, conform portalului de monitorizare a zborurilor Flight Radar, şi a aterizat la El Prat, în Barcelona, la ora locală 10:57, tot cu o întârziere de aproximativ 30 de minute.

Cinci echipaje de pompieri au fost mobilizate preventiv pentru a oferi sprijin în caz de nevoie, iar poliţia locală din El Prat de Llobregat a trimis şi ea forţe.

Conform înregistrărilor Flight Radar, aeronava a executat cercuri timp de aproape 20 de minute în largul coastei Cataloniei, în nord-estul Spaniei, înainte de aterizare.

Surse din cadrul Ministerului de Interne au indicat ulterior că prezența materialelor explozive la bord a fost exclusă, deși, ancheta rămâne deschisă, a mai informat Euronews.com. Garda Civilă din Spania a declarat că operațiunile de pe aeroport continuă normal.