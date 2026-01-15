Antena 3 CNN Externe Un avion Turkish Airlines a aterizat de urgență în Spania după o amenințare cu bombă. La bord se aflau 148 de pasageri

poza in are apare un avion al companiei aeriere Turkish Airlines pe un aeroport
Toţi cei 148 de pasageri şi şapte membri ai echipajului au fost evacuaţi în siguranţă. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Un avion al companiei Turkish Airlines a aterizat de urgenţă joi la Barcelona, Spania, după o ameninţare cu bombă la bord, ceea ce a iniţiat o acţiune din partea forţelor de securitate, a comunicat Garda Civilă spaniolă, potrivit EFE. Este vorba despre un Airbus A321, care decolase din Istanbul şi transporta 148 de pasageri și șapte membri ai echipajului, a relatat Euronews.

Un zbor Turkish Airlines a efectuat o aterizare de urgență pe aeroportul El Prat din Barcelona, ​​joi, după ce un pasager a creat o rețea wireless în timpul zborului, al cărei nume conținea o amenințare cu bombă, a declarat un purtător de cuvânt al companiei aeriene.

Aeronava Airbus A321, la bordul căreia se aflau 148 de pasageri și șapte membri ai echipajului, a fost direcționat către o zonă desemnată pentru inspecție după aterizarea în jurul orei 11:00, au mai scris jurnaliştii de la Euronews.

În timp ce zborul TK1853 din Istanbul se apropia de destinația sa din Barcelona, ​​"s-a detectat că un pasager a stabilit un punct de acces la internet în timpul zborului și a setat numele rețelei pentru a include o amenințare cu bombă​​", a declarat Yahya Üstün, directorul de comunicare al Turkish Airlines.

Potrivit sursei citate, piloţii aflaţi la manşa Airbus-ului A321 au efectuat o aterizare de urgență, fiind escortaţi de două avioane de vânătoare, unul spaniol și unul francez.

Zborul TK1853 a decolat de la Istanbul, la ora locală 09:22, cu o întârziere de aproximativ o jumătate de oră, conform portalului de monitorizare a zborurilor Flight Radar, şi a aterizat la El Prat, în Barcelona, la ora locală 10:57, tot cu o întârziere de aproximativ 30 de minute.

Cinci echipaje de pompieri au fost mobilizate preventiv pentru a oferi sprijin în caz de nevoie, iar poliţia locală din El Prat de Llobregat a trimis şi ea forţe.

Conform înregistrărilor Flight Radar, aeronava a executat cercuri timp de aproape 20 de minute în largul coastei Cataloniei, în nord-estul Spaniei, înainte de aterizare. 

Surse din cadrul Ministerului de Interne au indicat ulterior că prezența materialelor explozive la bord a fost exclusă, deși, ancheta rămâne deschisă, a mai informat Euronews.com. Garda Civilă din Spania a declarat că operațiunile de pe aeroport continuă normal.

