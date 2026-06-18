Un bărbat a fost arestat după ce e acuzat că ar fi împins un copil în țarcul crocodililor de la o grădină zoologică din Anglia

<1 minut de citit Publicat la 23:26 18 Iun 2026 Modificat la 23:26 18 Iun 2026

Copilul de 3 ani a ajuns în ţarcul crocodililor / sursă foto: Getty Images

Un bărbat a fost arestat joi, fiind suspectat de tentativă de asasinare a unui copil în vârstă de trei ani, rănit grav după ce a ajuns în ţarcul crocodililor de la o grădină zoologică din centrul Angliei, a anunţat Poliţia locală, informează AFP, citată de Agerpres.

Băiatul de trei ani a fost transportat la spital „cu răni grave şi se află în stare critică, dar stabilă”, a precizat Poliţia din comitatul Cambridgeshire într-un comunicat.

Incidentul „în care a fost implicat un băiat de trei ani (...), care a ajuns în ţarcul crocodililor" s-a produs la începutul acestei după-amiezi la Grădina Zoologică Johnson's din Old Hurst, un sat aflat la aproximativ 40 de kilometri nord de oraşul Cambridge, potrivit comunicatului.

Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost arestat, „fiind suspectat de tentativă de asasinat".

Potrivit Poliţiei britanice, primele elemente ale anchetei sugerează că bărbatul arestat nu îl cunoştea pe băiat.

Anchetatorii încearcă acum „să înţeleagă circumstanţele" acestui incident, a declarat poliţista Verity McCann, citată în acelaşi comunicat.

Grădina Zoologică Johnson's din Old Hurst informează pe site-ul său oficial că găzduieşte peste 100 de animale, inclusiv lei, tigri şi o fermă de crocodili.