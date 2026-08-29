Un bărbat a primit șase amenzi pentru viteză, deși mașina era parcată. Radarul l-a înregistrat cu viteza unui avion

Un bărbat a primit șase amenzi pentru viteză, deși mașina era parcată. Sursa foto: captură video

Un bărbat a primit şase amenzi pentru viteză, deşi ţinea maşina parcată. S-a întâmplat în Olanda, iar mama tânărului sancţionat a verificat fotografiile înregistrate de radar şi a descoperit că vehicului în fiecare imagine era parcat în faţa casei.

Olandezul a depus contestaţii, iar explicaţia a fost că aparatul era setat greşit şi se declanşa de fiecare dată cănd un avion zbura la joasă altitudine deasupra casei.

Acum, şoferul aşteaptă ca Instanţa să-i anuleze procesele verbale şi amenzile prin care au fost constatate, greşit, vitezele pe care le atinge un avion, deşi maşina lui nici nu s-a mişcat din faţa casei.

Un italian, amendat că a depăşit viteza legală cu 1,9 km/h

Altfel, în Italia, un şofer a fost amendat după ce a depășit limita legală de viteză cu doar 1,9 km/h, însă povestea nu se oprește aici. Procesul-verbal i-a fost comunicat la 104 zile de la constatarea contravenției, peste termenul prevăzut de lege, iar costurile de notificare au fost aproape la fel de mari ca amenda propriu-zisă.

Incidentul a avut loc pe 7 februarie, pe strada Adolfo Bellucci din Ravenna. După aplicarea marjei legale de eroare, aparatul radar a înregistrat o viteză de 51,9 km/h, într-o zonă unde limita era de 50 km/h. Diferența de numai 1,9 km/h a fost suficientă pentru emiterea unei amenzi.

Șoferul consideră că sancțiunea este disproporționată și critică inclusiv aparatul folosit pentru măsurarea vitezei, un sistem denumit Aguia Red & Speed.

Amenda pentru depășirea vitezei a fost de 29,40 euro, însă la aceasta s-au adăugat încă 28 de euro reprezentând cheltuieli de notificare și procedură. Astfel, suma finală a ajuns la 57,40 euro, aproape jumătate din total reprezentând costurile administrative.