Un celebru model s-a stins din viață la 37 de ani. A încercat să-și salveze cei doi căței de la înec

A @dafiti está com uma super novidade , agora estarão disponíveis no site os produtos da @maccosmetics @maccosmeticsbrasil uhuuuu!!! E para comemorar esta novidade fizemos uma maquiagem belíssima com uma paleta nova da @maccosmeticsbrasil que mostrei nos stories !! M.A.C na @dafiti ❤️❤️!! Beauty @marcifreittas , chefinha linda @barbara.kk

A post shared by Caroline Bittencourt (@cabitten) on Feb 22, 2019 at 10:59am PST