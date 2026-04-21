Un coridor de transport de marfă între Egipt și Italia a ajuns soluția de avarie pentru comerțul global. Navele sunt direcționate acolo

Un coridor de transport de marfă între Egipt și Italia, care leagă Europa de statele din Golf, câștigă teren, în contextul în care tot mai multe companii caută rute comerciale alternative din cauza perturbărilor care afectează culoare maritime esențiale din regiune, scrie Euronews.

O legătură de tip roll-on/roll-off (Ro-Ro) între Egipt și Italia atrage tot mai mult interes, în timp ce firmele încearcă să-și redirecționeze fluxurile comerciale din cauza dificultăților apărute pe principalele canale de transport maritim din zonă.

Ruta conectează portul egiptean Damietta, la Marea Mediterană, cu portul italian Trieste. De acolo, mărfurile sunt transportate pe teritoriul Egiptului până la Safaga, la Marea Roșie, înainte de a-și continua drumul pe mare către piețele din Golf, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Oman și Qatar.

Coridorul, care a devenit operațional la finalul anului 2024, atrage acum o atenție sporită, în condițiile în care instabilitatea din jurul unor rute maritime-cheie, inclusiv Strâmtoarea Ormuz, determină companiile să caute opțiuni logistice alternative. Strâmtoarea Ormuz gestionează aproximativ o cincime din fluxurile energetice globale, ceea ce face ca orice perturbare în zonă să aibă un impact semnificativ asupra comerțului mondial.

De la rută regională la soluție de avarie pentru comerțul global

Modelul Ro-Ro permite camioanelor care transportă mărfuri să treacă direct de la transportul maritim la cel terestru, fără descărcarea încărcăturii, ceea ce reduce timpii de tranzit și simplifică manipularea bunurilor.

Prin acest coridor au fost deja efectuate transporturi recente, inclusiv camioane încărcate cu produse alimentare și bunuri industriale, semn că serviciul începe să se extindă.

Serviciul beneficiază și de proceduri vamale simplificate, inclusiv scutiri pentru anumite transporturi aflate în tranzit și formalități de vămuire accelerate cu ajutorul unor sisteme digitale, ceea ce contribuie la reducerea timpilor de livrare și a costurilor.

Egiptul a prezentat această inițiativă ca parte a unui efort mai amplu de consolidare a rolului său de centru logistic regional, valorificând poziția geografică strategică dintre Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Prin conectarea porturilor de la Mediterană și Marea Roșie, acest coridor oferă o rută alternativă pentru mărfurile care circulă între Europa și statele din Golf, mai ales într-un moment în care rutele maritime tradiționale rămân sub presiune.