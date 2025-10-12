Un cunoscut artist britanic a fost ucis în închisoare de alți doi deținuți din cauza faptelor grave pe care le-a comis

2 minute de citit Publicat la 13:40 12 Oct 2025 Modificat la 13:40 12 Oct 2025

Ian Watkins fusese condamnat în decembrie 2013 pentru o serie de infracțiuni sexuale asupra copiilor. Foto: Getty Images

Solistul trupei Lostprophets, Ian Watkins, a murit după ce a fost atacat în închisoare, relatează BBC. Doi bărbați, de 25 și 43 de ani, sunt acuzați de omor.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional

Watkins, în vârstă de 48 de ani, fusese condamnat în decembrie 2013 pentru o serie de infracțiuni sexuale asupra copiilor, inclusiv tentativa de viol a unui bebeluș. El avea de ispășit o pedeapsă de 29 de ani.

Poliția a fost chemată sâmbătă dimineața la închisoare după ce s-a raportat un atac grav asupra unui deținut, iar Watkins a fost declarat mort la fața locului.

„Suntem la curent cu situația, dar nu putem oferi mai multe detalii în timp ce poliția investighează”, a confirmat incidentul un purtător de cuvânt al Serviciului Penitenciar.

Watkins mai fusese atacat în închisoare în august 2023, însă atunci rănile sale nu i-au pus viața în pericol.

Ian Watkins a fost condamnat la 29 de ani de detenție, urmată de alți șase ani de supraveghere, iar cele două co-acuzate, mamele copiilor abuzați, primiseră pedepse de 14 și 17 ani.

Atacul de la Wakefield survine la mai puțin de două săptămâni după publicarea unui raport despre penitenciar, care arăta că violența acolo „a crescut semnificativ”.

Raportul inspectorului șef al închisorilor menționa: „Mulți deținuți ne-au spus că se simt nesiguri, în special bărbații mai în vârstă condamnați pentru infracțiuni sexuale, care împart din ce în ce mai mult închisoarea cu un număr tot mai mare de deținuți tineri”.

Watkins recunoscuse tentativa de viol și agresiunea sexuală asupra unei minore sub 13 ani, dar pledase nevinovat la acuzația de viol.

El a mai recunoscut conspirația pentru violarea unui copil, trei capete de acuzare pentru agresiune sexuală asupra minorilor, șapte pentru producerea, deținerea sau distribuirea de imagini indecente cu copii și una pentru deținerea unei imagini pornografice extreme ce implica un act sexual cu un animal.

În 2014, judecătorii i-au respins apelul prin care cerea reducerea pedepsei. În timpul sentinței, judecătorul Royce a declarat că acest caz „a deschis un nou capitol al groazei” și „a coborât în noi adâncimi ale degradării”.

„Orice persoană decentă va simți șoc, repulsie și neîncredere”, a spus acesta, adăugând că Watkins a avut „o influență de corupere și a arătat o lipsă totală de remușcare”.

În tinerețe, la 20 de ani, Watkins vânduse milioane de albume în întreaga lume și cânta în fața arenelor pline.

În cazul în care aveți cunoștință despre un caz de abuz asupra unui minor, puteți anunța acest lucru la Telefonul Copilului - numărul unic național 119 sau la linia europeană de asistență pentru Copii 116111.