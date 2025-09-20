Un director executiv din OMV a fost demis, în urma unor acuzații de spionaj în favoarea Rusiei

OMV a declarat pentru Reuters că a reziliat contractul angajatului cu efect imediat şi că grupul cooperează pe deplin cu autorităţile competente. Foto: Profimedia Images

Un director executiv de la OMV a fost concediat de grupul petrolier și petrochimic, în urma unor acuzații de spionaj în favoarea Rusiei. Angajatul a intrat în atenția autorităților după mai multe întâlniri cu un diplomat rus, suspectat de serviciile secrete occidentale că ar fi agent al serviciului de informații interne rus FSB. Ministrul de Externe al Austriei a cerut, de asemenea, să îi fie ridicată imunitatea diplomatului Federației Ruse, relatează Agerpres

Direcţia de Securitate şi Informaţii de Stat din Austria îl monitoriza de câteva luni pe directorul executiv de la OMV, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, potrivit revistei Profil, citată de Reuters.

Acesta ar fi atras atenția după ce a avut mai multe întâlniri cu un diplomat rus suspectat de serviciile secrete occidentale că este un agent al serviciului de informaţii interne rus FSB.



OMV a declarat pentru Reuters că a reziliat contractul angajatului cu efect imediat şi că grupul cooperează pe deplin cu autorităţile competente.



„Din motive legate de protecţia datelor, nu putem oferi detalii suplimentare privind raporturile individuale de muncă”, a declarat un purtător de cuvânt al OMV.



Ministerul austriac de Externe a precizat pentru Reuters că este la curent cu acuzaţiile şi cu procedurile penale în curs împotriva unui diplomat rus. Însărcinatul cu afaceri al ambasadei Rusiei la Viena a fost chemat la Ministerul de Externe şi i s-a cerut să ridice imunitatea diplomatului.



„Altfel, acesta ar fi fost considerat persona non grata şi ar fi trebuit să părăsească Austria”, a explicat ministerul pentru Reuters.



Ministerul rus de Externe nu a putut fi contactat pentru comentarii.

Conform relatării Profil, angajatul OMV fusese detaşat temporar la Compania Naţională de Petrol Abu Dhabi (ADNOC) din Emiratele Arabe Unite, care deţine o participaţie de 25% la OMV.



ADNOC şi OMV urmează să-şi fuzioneze afacerile de poliolefină Borouge şi Borealis pentru a crea o crea un grup de produse chimice cu o valoare de întreprindere de 60 de miliarde de dolari.



Revista a scris că angajatul OMV avea informaţii despre ambele companii şi l-a informat pe diplomatul rus în timpul întâlnirilor de la Viena.



