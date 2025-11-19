Un feribot cu sute de oameni la bord a eșuat în apropierea locului catastrofei din 2014 a navei Sewol, soldată cu peste 300 de morți

Feribotul eșuat transporta aproape 300 de oameni, pasageri și membri ai echipajului. Foto: Profimedia Images

Un feribot sud-coreean cu 246 de pasageri și 21 de membri ai echipajului la bord a eșuat, miercuri, pe stânci, în largul coastei de sud-est a țării, transmite BBC.

Nava Queen Jenuvia 2 este blocată pe un recif și nu se mai poate deplasa, a anunțat Garda de Coastă sud-coreeană, adăugând că, momentan, nu există risc de scufundare sau răsturnare.

„Avem confirmarea că în prezent nu există infiltrări”, a declarat un oficial al Gărzii de Coastă, adăugând că oamenii de pe Queen Jenuvia 2 sunt recuperați cu ambarcațiunile de patrulare.

Ferry carrying 267 people runs aground in South Korea https://t.co/QJAz7BgglE — BBC News (World) (@BBCWorld) November 19, 2025

Incidentul naval s-a produs în apropierea insulei Jangsan din comitatul Sinan.

Zona în care feribotul a eșuat este nelocuită.

Presa de la Seul a relatat că cinci persoane au suferit răni minore în urma impactului dintre vas și stânci.

Prim-ministrul sud-coreean, Kim Min-seok, a ordonat mobilizarea tuturor vaselor disponibile pentru salvarea celor de pe nava eșuată.

Queen Jenuvia 2 se îndrepta spre orașul portuar Mokpo după ce a plecat de pe insula Jeju.

Zona în care s-a lovit de stânci se află în apropierea locului scufundării feribotului Sewol în 2014.

Peste 300 de persoane au murit atunci, majoritatea acestora fiind elevi care plecaseră într-o excursie școlară.