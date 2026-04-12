Un fost director CIA cere demiterea lui Trump, pentru că ar fi inapt: “O povară prea mare să mai fie comandant suprem"

Brennan a adăugat că Trump reprezenta o povară prea mare pentru a i se permite să continue să fie comandant suprem. Foto: Getty Images

Fostul director al CIA, John Brennan, este cel mai recent oficial american care cere ca Donald Trump să fie demis pentru că ar fi inapt pentru exercitarea funcției, argumentând că amendamentul 25 din Constituția SUA, care ar permite acest lucru a fost „scris avându-l în minte pe cineva ca Donald Trump”, potrivit The Guardian.

Brennan, care a fost șef al agenției de spionaj în timpul președinției lui Barack Obama, a declarat sâmbătă pentru MS Now că recentele remarci ale lui Trump despre distrugerea civilizației iraniene și pericolul pe care acesta îl reprezenta pentru atâtea vieți ar justifica demiterea sa din Biroul Oval.

„Această persoană este în mod clar dezechilibrată”, a spus el. „Cred că amendamentul 25 a fost scris avându-l în minte pe Donald Trump.”

Brennan a adăugat că Trump reprezenta o povară prea mare pentru a i se permite să continue să fie comandant suprem. Avea la dispoziție o putere de foc imensă, inclusiv arsenalul nuclear american.

Comentariile fostului director CIA l-au plasat în prim-planul unei dezbateri tot mai ample privind decizia lui Trump de a intra în război cu Iranul și amenințările sale din ce în ce mai violente de a provoca distrugeri în masă asupra acestei țări. Pe 7 aprilie, președintele a avertizat că „întreaga civilizație a Iranului va muri în seara asta” dacă regimul iranian nu își respectă ultimatumul – o amenințare despre care Brennan a spus că sugerează desfășurarea de capabilități nucleare.

Pe măsură ce Trump și-a intensificat retorica agresivă și plină de injurături, un număr tot mai mare de democrați au răspuns solicitând invocarea celui de-al 25-lea amendament. Măsura, inclusă în constituția SUA în 1967, permite vicepreședintelui și majorității cabinetului să-l înlăture pe președinte pe motiv că acesta „nu este capabil să își exercite puterile și îndatoririle funcției sale”.

Peste 70 de democrați din Congres au cerut aplicarea amendamentului, conform NBC News.

Șansele ca acest lucru să se întâmple sunt aproape nule, având în vedere loialitatea fermă pe care vicepreședintele său, JD Vance, și întregul său cabinet continuă să o arate lui Trump. Cu toate acestea, îngrijorarea cu privire la limbajul din ce în ce mai încărcat al lui Trump și la amenințările distopice va persista probabil, având în vedere eșecul discuțiilor de pace dintre SUA și Iran de sâmbătă, precum și posibilitatea unor noi ostilități.

Comentariile lui Brennan vin în acest context, având în vedere că acesta este investigat activ de departamentul de justiție al SUA al lui Trump, ca parte a vendetei președintelui împotriva presupușilor săi dușmani. Sub presiunea Casei Albe, departamentul de justiție i-a plasat pe Brennan și pe fostul director al FBI, James Comey, sub anchetă penală în iulie.

Două luni mai târziu, Comey a fost acuzat că a mințit Congresul în timpul audierii din 2020 cu privire la ancheta ce viza interferența rusească în alegeri. Un judecător a respins această urmărire penală.