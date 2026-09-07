Un gard de 200 de kilometri a fost construit de Finlanda pe granița cu Rusia. „Trebuie să fim pe deplin pregătiți”

1 minut de citit Publicat la 21:59 07 Sep 2026 Modificat la 21:59 07 Sep 2026

Finlanda a inaugurat un gard de 200 de kilometri la frontiera cu Rusia / sursă foto: Hepta

Finlanda a inaugurat luni un gard de 200 de kilometri, construit pe secţiuni de-a lungul frontierei cu Rusia, ca parte a efortului de a descuraja Moscova să folosească migranţii pentru a destabiliza ţara, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Ţara nordică şi-a închis frontiera cu Rusia, care se întinde pe 1.340 de kilometri, în decembrie 2023, în urma sosirii a peste 1.300 de migranţi fără vize.

Situaţia este calmă de atunci, cu doar câteva cazuri izolate de treceri ilegale.

„În prezent, situaţia este calmă, însă tensionată, şi nu ştim cu adevărat ce ne va aduce ziua de mâine", a declarat ministrul finlandez de interne, Mari Rantanen.

Ea a făcut aceste declaraţii în sud-estul Finlandei, în apropierea punctului de trecere a frontierei Nuijamaa, care şi-a încetat activitatea în urmă cu aproape trei ani.

Cu toate acestea, "lucrurile se pot schimba rapid, motiv pentru care trebuie să fim pe deplin pregătiţi", a adăugat ea, aflată lângă o secţiune a gardului de sârmă ghimpată înalt de 4,5 metri, instalat în zone strategice şi echipat cu camere şi senzori.

În 2023, Finlanda a acuzat Rusia că poartă un "război hibrid" prin orchestrarea sosirii de migranţi din ţări terţe la graniţa sa, acuzaţii respinse de Kremlin.

„Este vorba despre un element din sistemul nostru de securitate a frontierelor şi ne ajută la supraveghere, dar ne permite şi, dacă este necesar, să împiedicăm oamenii să intre pe teritoriul finlandez", a explicat Rantanen.

Acest „proiect de infrastructură de o amploare excepţională" a implicat aproximativ 1.000 de proprietari de terenuri şi sute de companii, potrivit poliţiei de frontieră finlandeză.

Garduri similare au fost ridicate în Letonia, Lituania şi Polonia de-a lungul graniţelor cu Belarus, precum şi în Estonia, la graniţa cu Rusia, pentru a limita fluxul de migranţi.