Imagini din satelit: Rusia își extinde bazele militare de la granița cu Finlanda. Putin vrea să aducă în regiune 15.000 de militari

1 minut de citit Publicat la 23:26 31 Aug 2026 Modificat la 23:26 31 Aug 2026

Imagini din satelit, prezentate de publicația finlandeză yle.fi, arată că Rusia își modernizează vechile unități militare de la granița cu Finlanda, pentru a putea găzdui efectivele unui corp de armată, estimat la 15.000 de militari.

Potrivit presei finlandeze, în acest an se preconizează construirea unei noi cazărmi a armatei ruse, în regiunea Petrozadovsk, la aproximativ 160 de kilometri de granița ruso-finlandeză.

Imaginile satelitare arată progresul făcut în ridicarea de noi construcții în ultimele luni la baza de la Petrozadovsk.

Astfel, încă din primăvara lui 2025, au fost defrișate mai multe terenuri de la baza din Petrozavodsk. Între timp, în zonele respective se văd acum mai multe mașini și echipamente militare noi.

Imagine a bazei militare ruse de la Petrozavodsk, 2024 vs. 2025. Sursa: Google Earth

Expertul militar finlandez Marko Eklund a precizat că respectivele camioane indică prezența unei brigăzi mecanizate, care urmează a asigura transport și sprijin pentru viitorul corp de armată.

În vara lui 2025, publicația finlandeză Yle dezvăluia că Rusia a demarat lucrările pentru construirea unei noi unități care să găzduiască brigăzi de artilerie și de geniu în regiuna Kandalaskșa.

Majoritatea echipamentelor militare ale forțelor ruse din Karelia e concentrată în Petrozavodsk, capitala regiunii.

Aici se află o importantă bază aeriană și depozit de echipamente militare.

În prezent, finlandezii estimează la 2.500 - 3.000 numărul de militari ruși aflați în Karelia. Majoritatea acestora sunt personal al forțelor aeriene ruse care deservesc baza aeriană.

La bazele aeriene ruse din regiune - Besoveț și Petrozavodsk - se află în jur de 80 de avioane de luptă ale Federației Ruse, inclusiv avioane de vânătoare Suhoi Su-27, precum și avioane moderne de tip Su-35.

Avioane de luptă Suhoi pe aeroportul internațional de la Petrozavodsk. Sursa: Google Earth

Un depozit militar al armatei ruse din Petrozavodsk găzduiește în jur de 2.000 de tancuri, vehicule militare și piese de artilerie - majoritatea din perioada sovietică.

Echipamente militare vechi la baza de la Petrozavodsk. Sursa: Google Earth

Momentan, nu sunt indicații referitoare la aducerea unor unități combatante în regiune, dar cel mai probabil garnizoana de la Petrozadovsk - aflată acum în proces de renovare - va fi folosită de către un nou corp de armată, a declarat expertul militar finlandez Marko Eklud.

Rusia a însărcinat în 2024 Corpului 44 de armată regiunea Karelia. Acest corp de armată însumează în jur de 15.000 de militari. O parte din acești militari se află deja staționați la Petrozavodsk.