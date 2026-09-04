Un gard la graniță este mărul discordiei între Turcia și Grecia în cel mai nou scandal. Turcii au trimis un protest diplomatic oficial

1 minut de citit Publicat la 19:05 04 Sep 2026 Modificat la 19:05 04 Sep 2026

Foto: Profimedia Images

Turcia a transmis Greciei un protest diplomatic oficial în legătură cu extinderea gardului de frontieră de-a lungul râului Evros, susținând că anumite porțiuni ale construcției sunt ridicate pe teritoriul său, potrivit informațiilor obținute de Kathimerini.

Disputa a adăugat un nou motiv de tensiune în relațiile dintre cele două țări vecine, deși lucrările la gard continuă, potrivit unor surse.

Construcția gardului din zona centrală a Evrosului a început în 2023 și a fost finalizată la începutul lui 2025. Lucrările au rămas, însă, neterminate în cel puțin șapte puncte de-a lungul tronsonului de 35 de kilometri.

Zonele respective, cele mai multe în apropiere de Soufli și câteva lângă Didymoteicho, însumează aproximativ cinci kilometri. Hărțile militare grecești plasează aceste porțiuni de partea grecească a frontierei, în timp ce Turcia le consideră teritoriu turcesc.

Disputa este provocată parțial de modificarea cursului râului Evros, care formează o parte a frontierei greco-turce, ceea ce a dus la neînțelegeri privind amplasarea exactă a graniței.

Surse din poliție au declarat că lucrările au fost inițial oprite în punctele disputate din motive tactice și diplomatice. Una dintre propuneri prevedea instalarea unei bariere mobile, care să poată fi mutată dacă ar fi necesar, în locul unei construcții permanente cu fundații și stâlpi ficși de susținere.

Surse diplomatice au spus că o altă problemă a apărut în 2024, când autoritățile grecești au început cartografierea digitală a frontierei. Până atunci, hărțile disponibile se bazau pe măsurători analogice din 1926.

„Au apărut mici diferențe între reprezentările analogice și cele digitale”, a declarat o sursă diplomatică. „Serviciile tehnice ale celor două țări trebuie să ajungă la un acord asupra unei cartografieri comune”.

Potrivit aceleiași surse, o problemă similară apăruse între Grecia și Turcia și în 2024.

În urmă cu aproximativ cinci luni, autoritățile elene au decis să finalizeze gardul și în zonele disputate, folosind hărțile Greciei drept reper. Lucrările presupun baterea unor piloți pentru realizarea unor fundații permanente, iar propunerea anterioară privind o barieră mobilă a fost abandonată.

Decizia a determinat guvernul turc să transmită un protest diplomatic oficial, sub forma unei note verbale, prin punctul de contact menținut de Grecia, Turcia și Bulgaria la punctul de trecere a frontierei Kapitan Andreevo.