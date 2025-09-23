„Un general bun de nimic”. Aleksandr Lapin, artizanul eșecurilor rușilor la Harkov și Kursk, a fost dat afară din armată

Aleksandr Lapin, artizanul eșecurilor rușilor la Harkov și Kursk, a fost dat afară din armată. FOTO: Getty Images

Generalul rus Aleksandr Lapin, care a coordonat apărarea rusă în regiunea Harkov și Kursk, a fost dat afară din armată după mai multe eșecuri militare pe front, scrie Kyiv Independent. De altfel, el a fost intens criticat pentru deciziile militare, iar liderului cecen Ramzan Kadîrov l-a numit „un general bun de nimic”.

Lapin a comandat Districtul Militar Central al Rusiei în timpul contraofensivei ucrainene din septembrie 2022 la Harkov, când liniile rusești s-au prăbușit și mai multe orașe au fost recucerite de Ucraina. Acest episod i-a atras critici publice dure din partea liderului cecen Ramzan Kadîrov, care l-a numit „un general bun de nimic”.

În 2024, Lapin a coordonat apărarea rusă în regiunea Kursk, unde Ucraina a lansat o incursiune transfrontalieră fără precedent, cucerind 1.300 de kilometri pătrați în primele luni. Ulterior, Wall Street Journal a relatat că breșele în apărarea rusă, sub responsabilitatea lui Lapin, au permis avansul ucrainean.

Nouă luni mai târziu, Moscova a declanșat o contraofensivă sprijinită de 12.000 de soldați nord-coreeni, reușind să recucerească cea mai mare parte a teritoriului, însă cu pierderi uriașe – aproximativ 80.000 de soldați ruși uciși sau răniți.

Născut la Kazan în 1964, Lapin a urcat treptat în ierarhia militară după absolvirea Școlii Superioare de Comandă a Tancurilor din Kazan. În 2017, a fost șef de stat major al forțelor ruse din Siria, iar ulterior a comandat Districtul Militar Central și mai multe formațiuni rusești în Ucraina.

Publicația pro-guvernamentală Tatar-inform a relatat, citând surse neidentificate, că Lapin va ocupa acum funcția de asistent al liderului Tatarstanului, Rustam Minnikhanov.

În 2022, Parchetul General al Ucrainei l-a desemnat suspect pe Aleksandr Lapin pentru purtarea unui război de agresiune împotriva Ucrainei și pentru încălcarea integrității teritoriale și inviolabilității țării.