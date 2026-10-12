Antena 3 CNN Externe Un incendiu a izbucnit la bordul unui avion cu 168 de pasageri. Piloţii au cerut să aterizeze de urgenţă pe un aeroport din India

Un incendiu a izbucnit la bordul unui avion cu 168 de pasageri. Piloţii au cerut să aterizeze de urgenţă pe un aeroport din India

A.E.D.
1 minut de citit Publicat la 13:51 12 Oct 2026 Modificat la 14:05 12 Oct 2026
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colaj 3 poze cu incendiul izbucnit la bordul unui avion al companiei IndiGo
Un incendiu a izbucnit la bordul unui avion IndiGo, care transporta 168 de pasageri. Sursa colaj foto: capturi video X/Breaking Aviation News & Videos

Momente de groază au avut loc la bordul unui avion plin cu 168 de pasageri, după ce o baterie externă a luat foc în timpul unei curse aeriene în India. Câțiva dintre călători au sărit în ajutorul însoțitorilor de zbor pentru a stinge flăcările, în timp ce alţii, cuprinși de panică, au început să ţipe, temându-se pentru vieţile lor. Piloții au informat turnul de control despre incident și au solicitat permisiunea de a efectua o aterizare de urgență, relatează The Independent şi Firstpost.

Zborul IndiGo 6E 6115, care efectua cursa Delhi-Chennai, a fost redirecționat duminică spre Aeroportul Internațional Rajiv Gandhi din Hyderabad, după ce bateria externă a unui pasager a luat foc. 

Dispozitivul se afla într-un compartiment pentru bagaje de deasupra scaunelor, iar imaginile surprinse la scurt timp după ce izbucnirea incendiului arată cum însoțitorii de zbor au folosit echipamentele de stingere a incendiilor de la bord pentru a stinge flăcările. Câţiva dintre călători i-au ajutat în această misiune dificilă.

Avionul Airbus A321 a fost adus la sol în siguranţă de piloţi, au transmis autorităţile indiene. De asemenea, s-a precizat că toți pasagerii și membrii echipajului sunt în siguranță și nu au suferit răni.

Cei 168 de călători au fost îmbarcaţi într-o altă aeronavă care i-a dus în oraşul Chennai, situat în estul Indiei.

 

 

 

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Etichete: incendiu avion India pasageri baterie insotitor zbor

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