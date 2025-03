Un inginer ucrainean a fost condamnat la 18 ani de închisoare în Rusia pentru că ar fi plănuit un atentat la Zaporojie

Ocupată de trupele ruse în martie 2022, această centrală, cea mai mare din Europa, se află în zona oraşului ucrainean Energodar, aproape de linia frontului din sud-estul Ucrainei.Sursa foto: Profimedia Images

Un inginer ucrainean a fost condamnat, miercuri, la 18 ani de închisoare de un tribunal militar rus din regiunea Rostov pentru că ar fi pus la cale un atentat asupra inspectorilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) ce se aflau în centrala nucleară Zaporojie preluată sub control de Rusia odată cu invazia în Ucraina, relatează Agerpres. Bărbatul era inginer în departamentul de automatizare şi metrologie al centralei nucleare și ar fi acționat la ordinul serviciului militar de informaţii al Ucrainei

Potrivit autorităţilor ruse, bărbatul, prezentat sub numele de Serghei Potînga, s-a alăturat unui grup terorist creat de serviciile secrete ucrainene în martie 2023 pentru a studia toate vehiculele care au acces în centrala nucleară, în vederea detonării ulterioare a unui dispozitiv exploziv care să fie amplasat sub vehiculul inspectorilor AIEA, scopul urmărit fiind acela de a discredita Rusia în faţa comunităţii internaţionale şi de a provoca daune centralei.



Conform Parchetului Militar rus, acuzatul a primit prin sistemul de mesagerie elveţian Trheema indicaţii despre o ascunzătoare unde se afla dispozitivul exploziv, care cântărea un kilogram şi pe care l-a preluat de acolo şi l-a dus la domiciliul său din oraşul Energodar, în apropierea centralei nucleare.



În mai 2023, Serghei Potînga a amplasat bomba sub un autoturism Hyundai IX35, dar nu a reuşit să o detoneze întrucât a fost detectată de agenţii de securitate ai centralei.



Ocupată de trupele ruse în martie 2022, această centrală, cea mai mare din Europa, se află în zona oraşului ucrainean Energodar, aproape de linia frontului din sud-estul Ucrainei.

Centrala funcţionează cu personal ucrainean, iar Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) are permanent o echipă de experţi la faţa locului.



Zona centralei a fost de mai multe ori lovită de obuze, atacuri pentru care trupele ruse şi cele ucrainene s-au acuzat reciproc. Centrala a fost astfel deconectată în mod repetat de la sursele externe de alimentare cu energie electrică, surse care sunt foarte importante pentru răcirea reactoarelor, situaţii rezolvate punctual prin pornirea generatoarelor diesel.



Preşedintele american Donald Trump a declarat recent că SUA ar putea prelua proprietatea asupra centralelor nucleare ale Ucrainei. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat discuţii în acest sens, precizând însă că acestea privesc numai centrala Zaporojie. Totuşi, Rusia a exclus că ar fi dispusă să predea această centrală Statelor Unite.