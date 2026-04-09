Un miner din Mexic a fost salvat după 14 zile în care a stat sub pământ. Un dig dintr-o mină s-a prăbuşit peste el

Scafandrii armatei mexicane au salvat un miner dintr-un tunel subteran inundat, la două săptămâni după ce acesta a rămas blocat. Francisco Zapata Nájera, în vârstă de 42 de ani, a rămas blocat la 300 metri sub pământ, după ce un dig s-a prăbușit în mina de aur din statul Sinaloa, nordul Mexicului, notează BBC.

Imagini de la locul intervenţiei îl arată pe miner stând în apă până la brâu, spunându-le salvatorilor săi că nu și-a pierdut niciodată încrederea în timpul calvarului. Căutările continuă pentru un alt miner care este încă dispărut.

25 de muncitori se aflau în interiorul minei de aur când iazul de decantare,o structură care conține deșeuri miniere, s-a spart în data de 25 martie. 21 au reușit să iasă, dar 4 mineri au fost prinși în capcană.

José Alejandro Cástulo a fost salvat după cinci zile petrecute sub pământ, iar un alt miner a murit, dar salvatorilor le-a luat 13 zile întregi să-l găsească pe Francisco Zapata.

L-a salvat lanterna

După peste 300 de ore de căutări, scafandrii au observat în sfârșit clipirea lanternei minerului, pe care Zapata o aprinsese și o stinsese pentru a-i alerta cu privire la locația sa.

„Ce mai faci, ce mai faci?”, l-au întrebat salvatorii când au ajuns la el.

După ce s-au identificat drept scafandri militari specializați, i-au spus minerului că „lanterna ta ne-a ajutat mult”.

„Ne-a ghidat”, a adăugat unul dintre scafandri.

„Nu mi-am pierdut credința, nu mi-am pierdut credința”, le-a spus Zapata salvatorilor săi.

Aquí te compartimos el gran momento en el que, el Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano, hace contacto con Francisco Zapata Najera, minero atrapado dentro de la mina. @Defensamx1 #Rescate #Mineros #Sinaloa #Culiacan pic.twitter.com/57xRA97hO2 — EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y GUARDIA NACIONAL México (@EJTO_FAM_GN) April 9, 2026

Intervenţia salvatorilor, riscantă

Deși Zapata pare vizibil ușurat în imagini, calvarul său nu se terminase încă. Din cauza inundațiilor din tunelul care ducea la locul unde se afla, scafandrii nu l-au putut extrage imediat. În schimb, l-au lăsat în urmă cu apă, conserve de ton și batoane energizante - și cu promisiunea că se vor întoarce curând.

După încă 20 de ore în care echipele de salvare au folosit pompe pentru a coborî nivelul apei din tunelurile inundate, Zapata a putut fi în sfârșit scos la suprafață.

Înfășurat într-o pătură termică și așezat pe un cărucior electric, el a ieșit din mină miercuri și a fost dus cu elicopterul la spital, unde a putut să se reunească cu familia sa. Medicii au spus că este într-o stare fragilă, dar stabil și că va primi tratamentul necesar.

Președinta mexicană Claudia Sheinbaum a lăudat armata mexicană și credința și rezistența lui Zapatero, care, a spus ea, au făcut posibilă „salvarea uimitoare”.