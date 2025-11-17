Un ministru a scăpat cu viață în mod miraculos după ce avionul în care se afla a luat foc în timp ce ateriza

<1 minut de citit Publicat la 17:18 17 Noi 2025 Modificat la 17:25 17 Noi 2025

Foto: Captură video/Twitter.

Ministrul congolez al minelor, Louis Watum Kabamba, și alți membri ai delegației sale au supraviețuit în mod miraculos unui accident neprevăzut, în timp ce se deplasau în țară – avionul în care se aflau a luat foc chiar pe pistă, în timp ce ateriza, relatează Anadolu.

„Avionul a derapat și a ieșit de pe pistă în timpul aterizării pe aeroportul Kolwezi în provincia Lualaba. Câteva momente mai târziu, a luat foc”, a declarat Isaac Nyembo, consilierul de comunicații al ministrului.

Nyembo a precizat că cei 20 de pasageri au fost evacuați din avion înainte ca el să ia foc, însă că bagajele au fost deteriorate.

Ministrul Kabamba venea din capitala Kinshasa și mergea la Kolwezi pentru a evalua situațai de la mina Kalondo, acolo unde au murit 32 de oameni într-un accident, duminică.