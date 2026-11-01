Un minor a fost reținut la Moscova pentru că plănuia un atac terorist în Parcul Țarițîno. FSB mulțumește Statelor Unite pentru pont

1 minut de citit Publicat la 16:45 01 Noi 2026 Modificat la 16:45 01 Noi 2026

Țarițîno este unul dintre cele mai vizitate obiective din Moscova, mai ales în weekend. sursa foto: Getty

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat, duminică, reținerea unui minor cu cetățenie rusă, suspectat că plănuia un atac terorist în Parcul Țarițîno din Moscova. Potrivit agenției ruse Interfax, autoritățile de la Moscova au ajuns la el după ce au primit informații de la Statele Unite, notează Agerpres.

FSB a ținut să mulțumească public Washingtonului pentru ajutor.

„Îi suntem recunoscători părţii americane pentru că a furnizat informaţia”, a afirmat serviciul de securitate într-o declarație citată de Interfax.

Reținerea vine la o zi după ce FSB anunțase, sâmbătă, că primise de la americani, prin canalele de cooperare stabilite între cele două țări, informații despre un atac terorist care s-ar fi pregătit în capitala Rusiei. Atunci, instituția a dat asigurări că a luat măsurile necesare, fără să ofere detalii despre natura amenințării.

Tot sâmbătă, Ambasada Statelor Unite la Moscova a transmis un mesaj în care spunea că are „cunoştinţă despre o ameninţare credibilă cu privire la un eveniment soldat cu numeroase victime” la complexul muzeal Țarițîno, din sudul orașului, și că guvernul american colaborează în acest sens cu autoritățile ruse.

Țarițîno, o fostă reședință imperială transformată în muzeu și parc, este unul dintre cele mai vizitate locuri din Moscova, mai ales în weekend, când zeci de mii de oameni se plimbă pe aleile sale.

Deocamdată, autoritățile ruse nu au făcut publice alte informații despre suspectul arestat, cum ar fi vârsta exactă, modul în care ar fi pregătit atacul sau dacă a acționat singur ori la îndemnul altcuiva.