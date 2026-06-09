Un oficial de rang înalt din AfD s-a întâlnit cu șeful Gazprom și un apropiat al lui Putin la Sankt Petersburg

sursa foto: Kirill Dmitriev / X

Un oficial de rang înalt din Alternativa pentru Germania (AfD) s-a întâlnit cu șeful Gazprom și cu un alt apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, în cadrul unora dintre cele mai înalte contacte între partidul de extremă dreapta german și cercul Kremlinului de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei, scrie Financial Times.

Markus Frohnmaier, purtătorul de cuvânt al AfD pe politică externă, l-a întâlnit pe Alexey Miller, directorul executiv al gigantului energetic rus Gazprom, în timpul unei vizite la Sankt Petersburg, unde parlamentarul german urmează să participe la forumul economic emblematic al lui Putin.

Frohnmaier, care ocupă și funcția de lider adjunct al AfD în Bundestag, s-a întâlnit totodată cu Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran de investiții al Rusiei și trimis special al lui Putin.

„Aștept cu nerăbdare să construim împreună un viitor măreț cu AfD, cel mai popular partid din Germania”, a scris Dmitriev pe X.

Întâlnirile au loc într-un moment în care AfD conduce sondajele naționale, pe fondul nemulțumirii tot mai mari față de cancelarul Friedrich Merz, aflat la putere de puțin peste un an.

Frohnmaier a declarat că discuțiile s-au concentrat pe ideea redeschiderii conductelor Nord Stream și a reluării livrărilor de gaz rusesc către cea mai mare economie din Europa.

Trei dintre cele patru conducte care alcătuiesc Nord Stream 1 și 2 au fost avariate într-un atac de sabotaj în septembrie 2022, la șapte luni după începerea invaziei ruse la scară largă în Ucraina.

Întâlnirea dintre Frohnmaier și Miller a fost inițiată de partea germană, a anunțat Gazprom într-o postare pe Telegram. Cele două părți au discutat despre situația energetică din Europa, inclusiv despre ceea ce Gazprom a descris drept „cele mai scăzute niveluri de stocare a gazelor din Germania din ultimii cinci ani”.

„Germania este prinsă într-o spirală economică descendentă severă, iar un factor central îl reprezintă costurile ridicate ale energiei, care scumpesc întreaga noastră economie, forțează companiile să se relocheze și apasă zilnic pe umerii cetățenilor”, a scris Frohnmaier pe rețelele sociale după întâlnire.

„Rusia a fost cel mai important furnizor de gaz și petrol. Prin urmare, toate opțiunile trebuie repuse pe masă, inclusiv repornirea Nord Stream și reluarea relațiilor comerciale cu Rusia. Misiunea noastră este să plasăm fără compromisuri interesele naționale ale Germaniei în centrul oricărei decizii”, a adăugat el.

Înainte de invazia rusă din februarie 2022, Germania era cel mai mare importator european de gaz rusesc. Una dintre cele două conducte Nord Stream 2 – construite între Rusia și Germania, dar niciodată puse în funcțiune – a fost distrusă în atacul de sabotaj care a afectat și ambele conducte ale vechiului Nord Stream 1. Conducta rămasă intactă din Nord Stream 2, cu o capacitate anuală de 27,5 miliarde de metri cubi, nu a fost niciodată utilizată.

Redeschiderea conductelor Nord Stream figura ca punct explicit în platforma electorală a AfD înaintea alegerilor parlamentare federale de anul trecut.

Întâlnirea de la Sankt Petersburg este însă primul contact cunoscut dintre un oficial Gazprom și un reprezentant al partidului de extremă dreapta german, care se opune totodată sancțiunilor împotriva Moscovei și trimiterii de ajutor militar Ucrainei.

Dmitriev a menționat pe X că discuțiile cu Frohnmaier au acoperit și „cooperarea economică”, inclusiv „relansarea dialogului de afaceri Rusia-Germania-SUA”.

Frohnmaier, care a cultivat legături strânse cu figuri apropiate președintelui american Donald Trump și mișcării MAGA, este cel mai înalt oficial AfD care a efectuat o vizită publică în Rusia în ultimii ani. El a fost însoțit la Sankt Petersburg de alți trei aleși ai partidului.

Deși guvernul cancelarului Merz a criticat vizita înainte ca aceasta să aibă loc, Frohnmaier a susținut că promovarea dialogului este necesară, adăugând că participarea sa la forumul economic nu reprezintă „nicio aprobare a războiului din Ucraina”. El urmează să vorbească în această săptămână într-un panel moderat chiar de Dmitriev, dedicat rolului „puterii soft”.

Reluarea livrărilor de gaz prin Nord Stream rămâne esențială pentru Gazprom, monopolul rus al exporturilor de gaz prin conducte, care se chinuie să compenseze prăbușirea veniturilor din piața europeană.