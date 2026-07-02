Un oraș european introduce brățări inteligente pentru muncitorii care lucrează în caniculă. Cum funcționează acestea

1 minut de citit Publicat la 21:30 02 Iul 2026 Modificat la 21:30 02 Iul 2026

Municipalitatea a distribuit circa 1.400 de brățări pentru angajații care lucrează în exterior / foto: Getty Images

În contextul valurilor succesive de caniculă care au provocat deja în Spania peste 1.000 de decese în exces în luna iunie, Barcelona a început să implementeze brățări pentru monitorizarea temperaturii corporale a muncitorilor în aer liber și care acționează asemenea unui sistem de avertizare timpurie în legătură cu riscuri privind sănătatea, informează Reuters, citat de Agerpres.

Municipalitatea a distribuit circa 1.400 de brățări pentru angajații care lucrează în exterior, cum ar fi persoanele care curăță străzile, care se ocupă de iluminatul public, muncitori din parcuri și angajații companiei de salubritate.

Demersul face parte dintr-un efort de adaptare la schimbările climatice ''din ce în ce mai agresive'', a spus Pep Llimona, coordonator pentru prevenție în cadrul administrației parcurilor și grădinilor.

Brățara măsoară temperatura corporală a lucrătorilor și emite un sunet și o vibrație dacă detectează că purtătorul este în pericol. Dacă acest lucru se întâmplă, angajatul trebuie să înceteze lucrul.

Mai mulți lucrători stradali au murit în ultimii ani în Spania din cauza temperaturilor caniculare, ceea ce a determinat schimbări în condițiile și programul de muncă al acestora.

În Barcelona, o femeie de 51 de ani a murit în iunie anul trecut după ce a măturat străzile în centrul vechi al orașului pe fundalul unei temperaturi de 30,4 grade Celsius.

Consiliul municipal Barcelona a spus la acea vreme că va lansa o investigație legată de decesul femeii. Un purtător de cuvânt al municipalității a spus joi că nu există indicii potrivit cărora insolația ar fi cauza decesului.

Potrivit lui Pep Llimona, planul de a introduce brățări pentru caniculă era deja în derulare înainte de decesul femeii.

''Dar este adevărat că a ajutat la accelerarea procesului și ne-a făcut să ne gândim puțin mai mult'', a spus el.

Asemenea multor țări din Europa, Spania s-a luptat cu canicula în ultimele săptămâni, iar serviciul meteorologic AEMET a înregistrat cea mai ridicată temperatură pentru o lună iunie. Un nou val de caniculă va cuprinde țara în acest weekend.

''Întrucât devine din ce în ce mai cald, trebuie să fim mai vigilenți la muncă'', a spus Ester Jimenez, șef de brigadă.