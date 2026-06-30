"Acest val de căldură e doar o repetiție generală". Avertisment după temperaturile record: "Verile viitoare vor fi și mai fierbinți"

Organizația Mondială a Sănătății avertizează că verile viitoare vor fi și mai fierbinți. FOTO: Getty Images

În timp ce Europa continuă să se confrunte cu un val de căldură record, Organizația Mondială a Sănătății avertizează că verile viitoare vor fi și mai fierbinți, scrie Euronews.

Luna iunie a fost una dintre cele mai călduroase luni înregistrate vreodată în Europa, cu temperaturi care au atins niveluri fără precedent în mai multe țări și care au dus la o creștere a deceselor asociate caniculei.

Iar acesta este doar începutul. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că verile care urmează vor fi mai dificile.

"Acest val de căldură este o repetiție generală", a declarat dr. Hans Henri Kluge, directorul regional al OMS pentru Europa.

Europa se încălzește de peste două ori mai repede decât media globală, iar valurile de căldură nu mai sunt fenomene extreme izolate. Ele au devenit crize recurente, tot mai frecvente, mai puternice și mai îndelungate, a adăugat Kluge.

În ultima lună, Franța a raportat peste 1.000 de decese doar din 24 iunie, majoritatea în rândul persoanelor de peste 65 de ani, iar apelurile la serviciile de urgență au crescut cu până la 50% în unele orașe.

Sistemul de monitorizare a mortalității din Spania a estimat deja 892 de decese suplimentare asociate căldurii în luna iunie.

Kluge a avertizat că fiecare vară pentru care nu ne pregătim este o vară plătită cu vieți omenești.

Potrivit șefului OMS pentru Europa, estimările arată că decesele cauzate de căldură în Europa, în 2023, ar fi fost cu aproximativ 80% mai numeroase fără măsurile de adaptare deja existente. În cazul persoanelor de peste 80 de ani, numărul deceselor ar fi putut fi de două ori mai mare.

"Planurile de acțiune pentru sănătate în perioadele de caniculă, avertizările timpurii, spațiile de răcorire și sprijinul acordat persoanelor vulnerabile nu sunt simple exerciții birocratice. Ele salvează vieți chiar acum și avem nevoie de mai multe astfel de măsuri în întreaga Regiune Europeană", a adăugat Kluge.

Potrivit Organizației Meteorologice Mondiale, valul de căldură este așteptat să se extindă până în 30 iunie peste mari părți din Europa de Vest, Centrală și de Sud, precum și în Balcani.