Ministrul american al Energiei revoltă Europa, în plin val de caniculă. "Nu vă mai plângeți. Mor mai mulți oameni iarna decât vara"

Ministrul american al Energiei revoltă Europa, în plin val de caniculă. "Nu vă mai plângeți. Mor mai mulți oameni iarna decât vara". FOTO: Getty Images

Ministrul american al Energiei, Chris Wright, a avut un mesaj revoltător pentru Europa, în timp ce continentul se confruntă săptămâna aceasta cu un val de căldură record: "Nu vă mai plângeți. Întotdeauna mor mai mulți oameni iarna decât vara, pentru că frigul ucide mult mai mult decât căldura". Declarațiile sale au venit în timp ce guvernele din Europa avertizau că temperaturile record din această săptămână pun vieți în pericol, amintind de valul de căldură din 2022, care a ucis peste 60.000 de oameni pe continent, scrie Politico.

Într-un mesaj video transmis la conferința Alliance for Responsible Citizenship, o reuniune a unor figuri conservatoare influente, dintre care mulți contestă realitatea schimbărilor climatice, Wright s-a referit în special la decesele din Europa din iarna anului 2022, când invazia Rusiei în Ucraina a dus la creșterea prețurilor la energie. El a spus că "impactul asupra mortalității a fost devastator".

Nu este prima dată când Wright spune că frigul este mai periculos decât căldura. În Europa decesele cauzate de frig sunt în prezent de opt ori mai numeroase decât cele provocate de căldură. Dar căldura este o amenințare directă tot mai mare. În Statele Unite, căldura este fenomenul meteo care provoacă cele mai multe decese, depășind frigul.

Declarațiile lui Wright au venit în timp ce temperaturile din iunie au urcat la niveluri record în Londra și în alte părți ale Europei.

Valul de căldură a dus la închiderea unor școli, a perturbat transporturile și a pus presiune pe sistemele energetice. Mai multe evenimente organizate în cadrul London Climate Action Week, principalul eveniment climatic al orașului, au fost anulate din cauza temperaturilor sufocante, inclusiv o dezbatere despre măsurile împotriva căldurii extreme. Aproximativ 40 de persoane s-au înecat în Franța în timp ce încercau să se răcorească.

Canicula din Europa seamănă cu episoadele de temperaturi neobișnuit de ridicate înregistrate în Statele Unite la începutul acestui an. "Credeți-mă, când eram copil nu erau 35 de grade la Londra în iunie. Ceea ce vedem, nu doar în Marea Britanie, ci în întreaga lume, ne obligă să acționăm", a declarat marți Ed Miliband, secretarul britanic pentru Energie.

În timp ce războiul din Iran a pus presiune pe aprovizionarea globală cu energie, Europa și-a reafirmat angajamentul de a trece de la combustibili fosili la energie regenerabilă. În același timp, continentul se află sub presiunea administrației Trump de a cumpăra mai mult gaz natural lichefiat american. Președintele Donald Trump critică frecvent liderii europeni pentru investițiile în ceea ce el numește energii "pierzătoare", precum eoliană și solară.

Aerul condiționat devine subiect politic

"Nu poți compara cu adevărat decesele cauzate de căldură cu cele cauzate de frig", a spus Friederike Otto, profesoară de științe climatice la Imperial College London, într-un e-mail. Ea a explicat că legătura dintre căldură și mortalitate este mult mai directă decât în cazul frigului. "Decesele provocate de frig sunt o problemă doar în țările în care chiar este frig, care sunt și țările unde avem cele mai bune date. Dar decesele cauzate de valurile de căldură cresc rapid în Sudul Global, în special în Africa."

Aerul condiționat este una dintre soluțiile pentru această problemă, dar folosirea lui a devenit un subiect politic în Europa. Unii ecologiști se tem că extinderea aerului condiționat ar avea un impact asupra mediului, ar pune mai multă presiune pe rețelele electrice și ar necesita modificări majore ale clădirilor și infrastructurii, concepute pentru o climă mai rece și mai umedă, deși aparatele ar fi folosite doar o perioadă scurtă din an. În Franța, partidul de extremă dreapta Adunarea Națională cere ca toată lumea să aibă acces la aer condiționat.

Trump însuși a recunoscut că aerul condiționat poate salva vieți, dacă este alimentat de combustibili fosili. Afirmațiile sale au venit în momentul în care a anunțat retragerea unei decizii-cheie care stabilea că emisiile de gaze cu efect de seră reprezintă un pericol pentru sănătatea publică și bunăstare.

Pentru mulți europeni, valul de căldură din această săptămână este încă o dovadă că măsurile politice luate pe continent pentru a combate efectele climei sunt necesare. Printre acestea se numără o lege a UE care prevede reducerea cu 90% a poluării climatice până în 2040. Marea Britanie urmărește reducerea emisiilor cu 87% până în 2042.