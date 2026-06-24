A te răcori sau a nu te răcori. Cum se ceartă politicienii din Franța pe aerul condiționat în plină caniculă

Franța are un nou ritual estival care vine să completeze rosé-ul savurat pe îndelete și vacanțele tihnite – cearta pe tema aerului condiționat. sursa foto: Getty

Aerul condiționat a devenit o nouă miză politică în Franța, în plină caniculă record. În timp ce candidata de extremă dreapta Marine Le Pen promite un „plan masiv” de răcire pentru spitale, cămine de bătrâni și școli, stânga ecologistă respinge ideea și cere, în schimb, renovarea clădirilor și mai multe spații verzi. Disputa vine după ce, marți, țara a înregistrat cea mai fierbinte zi din istoria măsurătorilor, scrie Financial Times.

Franța are un nou ritual estival care vine să completeze rosé-ul savurat pe îndelete și vacanțele tihnite – cearta pe tema aerului condiționat.

În timp ce un val de căldură intens a împins temperaturile peste 40°C în această săptămână, de la Bordeaux la Nantes, candidata de extremă dreapta la președinție Marine Le Pen a acuzat partidele de stânga și activiștii de mediu că se opun ideologic aerului condiționat, în detrimentul sănătății publice.

„Este absurd ca oamenii să moară din cauza căldurii”, a declarat liderul partidului Rassemblement National. „Dacă voi fi aleasă președinte, voi pune în practică un plan masiv de aer condiționat, începând cu locurile cu cele mai vulnerabile categorii de populație – spitale, cămine de bătrâni și școli”.

Liderul de extremă stângă și candidatul rival Jean-Luc Mélenchon a ripostat.

„Absolut deloc. Instalarea aerului condiționat peste tot nu ar însemna decât amplificarea pagubelor”, a spus el, făcând aluzie la riscul creșterii emisiilor de carbon.

A te răcori sau a nu te răcori a devenit un nou front în războaiele culturale din Franța, o prismă prin care politicieni, oameni de știință și ecologiști se ceartă pe tema modului în care ar trebui ținute în frâu schimbările climatice și atenuate efectele imediate ale temperaturilor în creștere. Marți, Franța a înregistrat cea mai caniculară zi din istoria măsurătorilor, ceea ce a dus la închiderea Turnului Eiffel și a muzeului Luvru.

Politicienii au fost întrebați constant care le este poziția față de aerul condiționat la posturile de știri TV, care transmit non-stop despre valul de căldură, în timp ce experții în climă avertizează că extinderea acestuia la nivel global va crește consumul de electricitate și emisiile de gaze cu efect de seră.

În Franța, unde 70% din electricitate provine din energie nucleară cu emisii reduse de carbon, astfel de îngrijorări sunt mai mici, însă reticența față de aerul condiționat persistă.

Dezbaterea franceză privind aerul condiționat se concentrează, în mare parte, pe întrebarea dacă acesta este o extravaganță inutilă sau o soluție rezonabilă pentru mediu. Dar există și o convingere larg răspândită, potrivit căreia răcirea excesivă poate provoca un „șoc termic” dacă treci prea repede de la o extremă la alta și că îi face pe oameni să răcească sau să aibă stări de greață.

RN, partidul lui Le Pen, a făcut din susținerea aerului condiționat o parte dintr-o critică populistă mai amplă la adresa a ceea ce numește excesele politicilor verzi adoptate de președintele Emmanuel Macron și de UE. RN, care conduce în sondaje în cursa pentru succesiunea lui Macron de anul viitor, susține că reguli mai stricte – de la emisiile auto până la eliminarea treptată a centralelor pe gaz – împovărează clasa muncitoare cu costuri suplimentare, în termene nerezonabile.

În Adunarea Națională, unde RN este cel mai mare partid de opoziție, formațiunea a contribuit la obligarea guvernului să dilueze o serie de reglementări – una menită să-i preseze pe proprietari să facă lucrări de eficiență energetică sub amenințarea interdicției de a-și mai închiria locuințele, iar alta care excludea din centrele orașelor vehiculele vechi, poluante.

Liderul Partidului Verzilor, Marine Tondelier, la rândul ei candidată la președinție, a ironizat interesul brusc al RN față de climă, după ani în care partidul i-a discreditat pe oamenii de știință, acuzându-i de alarmism.

Programul Partidului Verzilor numește aerul condiționat individual un „răspuns dezadaptativ”, care „încălzește cartierele și apasă pe rețeaua electrică” – îngrijorări ridicate și de Agenția Internațională pentru Energie (AIE). În schimb, stânga vrea să accelereze renovarea clădirilor pentru a îmbunătăți circulația aerului și controlul temperaturii, extinzând totodată spațiile verzi din orașe.

Studiile sugerează că aerul condiționat răspândit pe scară largă poate contribui la încălzirea urbană în zonele dens populate, în special noaptea, prin eliberarea de căldură reziduală pe străzi și acoperișuri. Dar AIE spune că aceste dezavantaje trebuie puse în balanță cu faptul că accesul la o răcire eficientă salvează vieți, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile.

Guvernele succesive ale președintelui Emmanuel Macron au elaborat planuri de adaptare tot mai ambițioase, bazate pe scenariul unei creșteri a temperaturilor cu 4°C până în 2100. Dar criticii spun că punerea lor în practică a rămas în urma discursului. Au fost alocate miliarde pentru subvenționarea renovărilor verzi ale locuințelor, însă programul a fost măcinat atât de birocrația excesivă, cât și de fraudă, în timp ce eforturile de extindere a energiei regenerabile au mers încet.

Meteorologii au avertizat că episodul de temperaturi ridicate – al doilea din acest an, după unul în mai – ar putea fi la fel de grav ca cel istoric din 2003, care a dus la 14.800 de decese în plus în Franța, multe dintre victime fiind persoane în vârstă. Acel val de căldură și gestionarea lui defectuoasă de către autoritățile sanitare, dintre care multe se aflau în concediu în august, au șocat țara și au dus la anumite reforme.

„Valul de căldură din 2003 ar fi trebuit urmat de un plan masiv de instalare a aerului condiționat, care, din păcate, în Franța a fost multă vreme un tabu ideologic impus de stânga”, a declarat Jean-Philippe Tanguy, un parlamentar de rang înalt al RN.

Mentalitățile se schimbă. Adoptarea aerului condiționat în locuințe a crescut de la 14% în 2016 la 25% în 2020, potrivit agenției de mediu Ademe – ultimul an pentru care există date. Totuși, nivelurile rămân mult mai scăzute decât în sudul Europei sau în SUA, unde depășesc 70%.

Aproximativ două treimi dintre birouri au aer condiționat, dar doar 40% dintre unitățile medicale și numai 7% dintre mijloacele de transport public.

Un sondaj Ipsos realizat în iunie a arătat că 84% dintre respondenți consideră aerul condiționat drept cea mai eficientă metodă de a face față căldurii, deși 78% spun că nu este prietenos cu mediul. În schimb, există un sprijin larg pentru extinderea spațiilor verzi din orașe și pentru renovarea clădirilor.

Politicienii de stânga par să fi înțeles că a le cere oamenilor pur și simplu să strângă din dinți și să îndure căldura ar putea să nu mai fie o opțiune viabilă.

Tondelier a negat că partidul ei ar fi împotriva aerului condiționat, spunând că nu există „niciun tabu” în privința lui, ci doar că nu este un panaceu. Verzii propun, de asemenea, un drept la „concediu climatic” de până la cinci zile pe an, plătit de stat, pentru lucrătorii cei mai expuși la căldura extremă.

Școlile rămân un punct slab: aproximativ 1.800 de școli au fost închise marți pentru că era prea cald în clase, în timp ce alte circa 8.000 au închis mai devreme.

Doar 14% dintre școli au aer condiționat, potrivit agenției de mediu Ademe, iar multe nu dispun nici de măsuri elementare precum obloane, perdele sau chiar ferestre care se pot deschide.

În ultimele zile, părinți îngrijorați s-au prezentat la școli cu soluții improvizate, precum ventilatoare sau folii autocolante pentru ferestre, care să blocheze soarele.

Emmanuel Grégoire, primarul socialist al Parisului, a deblocat fonduri de urgență pentru a cumpăra 1.200 de noi aparate de aer condiționat pentru cele 620 de școli din capitală. „Până la finalul săptămânii viitoare, fiecare școală din Paris va avea livrat un aparat de aer condiționat”, a promis el.