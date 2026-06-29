Valul de căldură din Europa arată nevoia de a respinge "minciunile" care neagă schimbările climatice, a spus șefa UE pentru mediu

Teresa Ribera: Valul de căldură care afectează Europa este un "avertisment dramatic" împotriva negării schimbărilor climatice. Sursa foto: Getty Images

Valul de căldură din Europa arată nevoia de a respinge "minciunile" care neagă schimbările climatice, a declarat apărătoarea politicilor climatice şi vicepreşedinta CE, Teresa Ribera, relatează The Guardian. Şefa UE pentru mediu acuză răspândirea unor minciuni "motivate ideologic", promovate de cei care au interese în industria combustibililor fosili, pentru atacurile îndreptate împotriva politicilor de mediu.

Valul de căldură care provoacă haos în Europa reprezintă un "avertisment dramatic" privind necesitatea de a respinge vocile care neagă schimbările climatice, afirmă unul dintre vicepreședinții Comisiei Europene, potrivit sursei citate.

Teresa Ribera, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru o Tranziție Curată, Echitabilă și Competitivă, i-a criticat dur pe cei care aleg să asculte "interesele ascunse" ale industriei combustibililor fosili, în loc să țină cont de oamenii de știință și de proprii cetățeni.

"Acesta este un nou avertisment dramatic transmis de natură despre ce înseamnă să trăim într-un sistem climatic diferit. Ceea ce trăim astăzi, sub forma temperaturilor record, este exact ceea ce știam că se poate întâmpla. Însă nu am fost suficient de înțelepți pentru a aborda cauzele profunde ale problemei.

Încă asistăm la o luptă acerbă împotriva faptelor, a științei, a pregătirii și a investițiilor în energie curată, iar astfel îi dezamăgim pe oameni. Trebuie să respingem aceste prostii bazate pe minciuni, care sunt împotriva intereselor cetățenilor", a declarat ea pentru The Guardian.

Temperaturile record înregistrate în ultima săptămână sunt așteptate să scadă în unele zone din vestul Europei, însă valul de căldură s-a deplasat spre est. Duminică, Germania, Cehia, Polonia și Ungaria au înregistrat temperaturi record de peste 40°C.

Luni, Italia și statele din Balcani s-au confruntat, la rândul lor, cu temperaturi sufocante, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind extinderea incendiilor de vegetație, în timp ce rețeaua energetică a Ucrainei a fost pusă sub presiune de temperaturi care au depășit 36°C.

Școli și obiective turistice au fost închise, numeroase companii și-au trimis angajații acasă, unele reactoare nucleare au fost oprite temporar, iar Organizația Mondială a Sănătății estimează că valul de căldură de la începutul verii a provocat peste 1.300 de decese suplimentare. Numărul real al victimelor va putea fi stabilit abia ulterior.

Şefa UE pentru mediu a acuzat "nonsensurile și minciunile motivate ideologic", promovate de grupuri cu interese în industria combustibililor fosili, care susțin că politicile climatice – precum Pactul Verde European, ce urmărește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, protejarea naturii și tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon – nu mai sunt susținute de populație.

"M-am săturat să aud că «oamenii nu mai susțin Pactul Verde». Nu este adevărat. Oamenii preferă să aibă apă curată, nepoluată. Preferă să respire aer curat și să se bazeze pe ecosisteme sănătoase, în loc să trăiască cu ape contaminate, fără posibilitatea de a asigura recolte și cu orașe devenite nelocuibile din cauza căldurii", a mai precizat Teresa Ribera în cadrul declaraţiilor oferite pentru The Guardian.

În opinia sa,liderii politici ar trebui să profite de acest val de căldură pentru a le reaminti oamenilor că "nu putem accepta să fim intimidați și să păstrăm tăcerea" în fața industriei combustibililor fosili și a susținătorilor acesteia.

"Nu putem permite ca oamenii să manipuleze și să atace acțiunea climatică doar pentru a ascunde interesele personale care ar putea obține pe termen scurt profituri incredibile pentru câțiva, în timp ce trădează întreaga omenire", a declarat aceasta.

Cele mai strălucite perspective economice ale Europei se află în energia regenerabilă, a adăugat vicepreședinta Comisiei Europene. "Când oamenii vorbesc despre competitivitate, noi nu ne putem gândi la o industrie competitivă în Europa dacă trebuie să ne bazăm pe ceva ce nu producem, și anume combustibilii fosili.", a subliniat Ribera.

Teresa Ribera a fost ministrul Mediului în Spania între 2018 și 2024, perioadă în care guvernul a investit masiv în energia regenerabilă. Datorită extinderii accelerate a capacităților eoliene și solare, în timp ce alte state europene s-au confruntat cu scumpiri ale energiei după ofensiva americano-israeliană asupra Iranului, Spania beneficiază în prezent de unele dintre cele mai mici prețuri la electricitate din Uniunea Europeană.

"A trebuit să schimbăm logica economică astfel încât întreaga transformare să fie construită în jurul oportunităților pentru oameni. Primul pas a fost renunțarea la cărbune", a explicat ea.

Dacă Europa nu reușește să ducă la bun sfârșit tranziția către o economie bazată pe energie regenerabilă, cu emisii reduse de carbon, întreaga lume ar avea de suferit, a avertizat șefa UE pentru mediu.

"De aceea este atât de important ca Europa să reuşească: un eșec sau o deraiere ar putea însemna că atât de mulți alți oameni din lume se gândesc: «Bine, a fost o iluzie, nu are rezultate». Așadar, trebuie să ne opunem acestor cerințe de a încetini ritmul, de a accepta combustibilii fosili pentru mai mult timp – acest lucru nu va ajuta deloc. Avem o oportunitate extraordinară de a continua să construim și să accelerăm schimbarea și de a construi reziliență pentru a fi pregătiți pentru o realitate mai caldă, mai uscată sau mai riscantă", a mai declarat aceasta.

Responsabilă de Pactul Verde European și de politica climatică a Uniunii, Ribera a avertizat și asupra riscurilor climatice asociate dezvoltării inteligenței artificiale. Ea le-a cerut dezvoltatorilor de centre de date să reducă impactul acestora asupra resurselor de apă și asupra rețelelor energetice, înainte ca proiectele să genereze opoziția comunităților locale.

"Dacă vrem să evităm conflictele cu comunitățile locale, este bine să ținem cont de aceste recomandări în mod voluntar, înainte ca ele să se transforme într-o respingere categorică", a concluzionat oficialul european.