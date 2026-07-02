O masă de aer tropical a ajuns în Europa: Noul val de căldură a lovit deja unele țări, cu cod roșu de caniculă. Vor fi și 42°C la umbră

Mai mulți tineri se adăpostesc de căldură în timpul unui episod de caniculă severă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un nou val de căldură afectează sud-vestul Europei, în special Peninsula Iberică, unde temperaturile maxime vor depăși frecvent pragul de 40–42°C la umbră. Fenomenul este asociat cu o masă de aer tropical continental provenită din nordul Africii, care a adus vreme extrem de fierbinte în mai multe state europene.

În Portugalia a fost emis cod roșu de caniculă, cel mai ridicat nivel de avertizare meteorologică, în contextul temperaturilor extreme și al riscurilor asociate. În plus, în mai multe regiuni ale țării au izbucnit incendii de vegetație, alimentate de căldura intensă și uscăciunea accentuată.

Și în Spania autoritățile meteorologice au emis avertizări de cod portocaliu, valul de căldură fiind însoțit de un disconfort termic ridicat și temperaturi care depășesc frecvent 40°C în mai multe zone.

Meteorologii avertizează că masa de aer foarte cald nu se va limita la Peninsula Iberică. La începutul săptămânii viitoare, aceasta urmează să se extindă și către sudul Franței, unde sunt prognozate, de asemenea, temperaturi de peste 40°C în anumite regiuni.

Valul de căldură este întreținut de aerul tropical continental adus din nordul Africii și va continua să mențină valori termice deosebit de ridicate în sud-vestul Europei, inclusiv în primele zile ale săptămânii viitoare.

Temperatura maximă suportată de corpul uman - Temperatura „bulbului umed” de 35 de grade Celsius

Cea mai mare temperatură pe care care corpul uman o poate tolera, este o temperatură a bulbului umed (n.r. wet bulb) de 35 de grade Celsius, conform unui studiu din 2020 din revista Science Advances.

Temperatura bulbului umed nu este aceeași cu temperatura aerului, pe care ați putea să o vedeți raportată în prognozele locale sau de aplicația meteo preferată.

O temperatură a bulbului umed este măsurată de un termometru acoperit cu o cârpă înmuiată cu apă și ia în considerare atât căldura, cât și umiditatea. Acesta din urmă este important pentru că, cu mai multă apă în aer, este mai greu ca transpirația să se evapore de pe corp și să răcească o persoană.

Dacă umiditatea este scăzută, dar temperatura este ridicată, sau invers, temperatura bulbului umed probabil nu se va apropia de punctul de vârf al corpului uman, a spus Colin Raymond, cercetător postdoctoral la Jet Propulsion Laboratory al NASA, care studiază căldura extremă, potrivit Live Science.

Dar când atât umiditatea, cât și temperatura sunt foarte ridicate, temperatura bulbului umed se poate strecura spre niveluri periculoase.

De exemplu, când temperatura aerului este de 46,1 C și umiditatea relativă este de 30%, temperatura bulbului umed este de numai aproximativ 30,5 C. Dar când temperatura aerului este de 38,9 C și umiditatea relativă este de 77%, temperatura bulbului umed este de aproximativ 35 C.