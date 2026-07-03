Un pensionar l-a dat în judecată pe Volodimir Zelenski și i-a cerut 470.000 de euro

2 minute de citit Publicat la 14:35 03 Iul 2026 Modificat la 14:35 03 Iul 2026

Pensionarul a acționat în judecată statul Ucraina, reprezentat prin Președinte. Foto: Getty Images

Marea Cameră a Curții Supreme din Ucraina a respins apelul unui pensionar care a încercat să oblige statul și pe Volodimir Zelenski să răspundă pentru presupusa neplată a pensiilor indexate și pentru ceea ce acesta a numit „o schemă de corupție” în sistemul de pensii, potrivit sud.ua.

Bărbatul a cerut nu doar constatarea unor presupuse fapte ilegale legate de indexarea pensiilor, ci și recunoașterea sa ca avertizor de integritate, solicitând în același timp despăgubiri de 24 de milioane de grivne, echivalentul a aproximativ 470.000 de euro.

Cum a început procesul

Pensionarul a acționat în judecată statul Ucraina, reprezentat prin Președinte, susținând că neaplicarea corectă a indexării pensiilor ar reprezenta o încălcare gravă a legii și chiar o infracțiune.

El a acuzat autoritățile că ar fi creat în mod sistematic datorii față de pensionari și a cerut instanței să oblige statul să recunoască existența unor nereguli majore în sistemul de pensii.

Curtea administrativă de casație a refuzat însă deschiderea procesului, arătând că cererea nu vizează un conflict administrativ clasic, ci încearcă să oblige șeful statului să își exercite atribuții constituționale în mod politic sau legislativ.

Nemulțumit, reclamantul a atacat decizia la Marea Cameră a Curții Supreme, susținând că instanțele au interpretat greșit legea și că refuzul de a-i judeca cererea îi încalcă dreptul de acces la justiție.

Poziția Curții Supreme

Judecătorii au reamintit că orice persoană are dreptul de a contesta în instanță acțiunile sau inacțiunile autorităților, însă doar în limitele procedurii legale stabilite.

Instanța a explicat că dreptul administrativ se aplică doar în cazul unor dispute reale între cetățeni și autorități, în care sunt contestate decizii sau acțiuni concrete ale unei instituții publice.

De asemenea, Curtea a subliniat că Președintele poate fi chemat în judecată în contencios administrativ doar atunci când acționează în exercitarea unor atribuții administrative directe, nu atunci când este vorba despre rolul său constituțional general sau despre inițiative legislative.

În acest caz, cererea pensionarului nu viza o astfel de situație, ci încerca să determine Președintele să intervină în procesul legislativ și în politicile sociale, ceea ce nu intră în competența instanțelor administrative.

Decizia finală

Marea Cameră a Curții Supreme a respins apelul ca nefondat și a menținut decizia inițială prin care instanța refuzase deschiderea procedurii.

Totodată, judecătorii au arătat că dreptul de acces la justiție nu este absolut și poate fi limitat atunci când cererile nu îndeplinesc condițiile legale de admisibilitate, atât timp cât aceste limite sunt justificate și proporționale.

Astfel, cazul a fost închis definitiv, iar solicitarea de 24 de milioane de grivne a fost respinsă.