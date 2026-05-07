Un petrolier chinez a fost atacat în Strâmtoarea Ormuz. Un incendiu a izbucnit pe puntea navei

Tanc petrolier traversează Strâmtoarea Ormuz, imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Strâmtoarea e blocată din 28 februarie, de la declanșarea războiului în Iran.

Un petrolier chinez a fost atacat în Strâmtoarea Ormuz - primul astfel de incident în care e implicată o navă a Chinei, de la izbucnirea războiului din Iran și blocarea strâmtorii, a informat joi persa chineză, preluată de Reuters. Atacarea navei chineze a survenit chiar în contextul în care Trump a anunțat un plan al SUA de escortarea a vaselor comerciale în Strâmtoarea Ormuz, dar la care președintele SUA a renunțat după doar o zi.

Sursele chineze nu au precizat dacă vreun membru al echipajului a fost sau nu rănit.

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz - prin care e transportat 20% din producția mondială de gaze și petrol - e practic blocat din 28 februarie, de când a început războiul din Iran, declanșat de SUA și Israel.

According to Reuters, citing a report by the Chinese media outlet Ciaxin, a Chinese large refined-products tanker was struck by an Iranian projectile off the United Arab Emirates Al Jeer port this past Monday. Per a source from the owner of the vessel, this is the first time a… pic.twitter.com/dkfsMxvOMz — OSINTdefender (@sentdefender) May 7, 2026

Puntea navei, a cărei denumire nu a fost făcută publică de autoritățile chineze, a luat foc, după care vasul a fost marcat cu „proprietar și echipaj chinez”.

Surse maritime citate de Reuters au precizat că nava avariată ar fi JV Innovation, aflată sub pavilionul Insulelor Marshall și care transportă produse chimice și petroliere.

Nava a raportat izbucnirea unui incendiu pe punte luni, în largul coastelor Emiratelor Arabe Unite (UAE), în apropiere de Mina Saqr.

China este unul din principalii importatori de petrol iranian. În prezent, ca urmare a blocării Strâmtorii Ormuz, 20.000 de marinari aflați pe sute de nave sunt în continuare blocați în Golful Persic.

Cu o zi înainte de incidentul în care a fost implicat petrolierul chinez, ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, s-a întâlnit la Beijing cu omologul său iranian Abbas Araghchi. Cei doi au discutat despre redeschiderea Strâmtorii Ormuz.