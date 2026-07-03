Un pilot american a fost ucis de rebeli în provincia indoneziană Papua. Armata guvernamentală anunță că a recuperat cadavrul

2 minute de citit Publicat la 22:58 03 Iul 2026 Modificat la 22:58 03 Iul 2026

Militari indonezieni înaintea unei desfășurări împotriva rebelilor din Papua. Gruparea TPNPB a anunțat uciderea unui pilot american în provincia indoneziană. Foto: Profimedia Images

Armata indoneziană a recuperat cadavrul unui pilot american care a fost împușcat mortal de rebeli în provincia estică Papua, relatează vineri CNN.

Potrivit sursei citate, un grup separatist a transmis că uciderea pilotului este "un mesaj pentru guvernele american și indonezian".

CNN amintește că o rebeliune pro-independență devastează zone întinse ale provinciei Papua, iar atacurile insurgenților au devenit mai letale și mai frecvente pe măsură ce aceștia și-au procurat arme mai bune.

Sebby Sambom, un purtător de cuvânt al grupării separatiste "Armata Națională de Eliberare din Papua de Vest / TPNPB", a declarat că insurgenții l-au împușcat mortal pe pilotul american Nicholas F. Gosselin și au dat foc avionului, după ce aviatorul a aterizat în regiunea Yahukimo.

Un videoclip difuzat de TPNPB îi arată pe rebelii înarmați cu arme și topoare, arborând drapelul grupării în timp ce revendică uciderea americanului.

Antenție, urmează imagini cu impact emoțional!

#Indonesia ??: #WestPapua National Liberation Army (#TPNPB) reportedly shot down a plane and killed the American Pilot “Nicholas Goselin” in Yahukimo.



The fighters, who carried out the attack, seemingly armed with an AR-15 rifle and bolt-action rifles with craft-made suppressor. pic.twitter.com/2PFVb7O6LI — War Noir (@war_noir) July 2, 2026

Purtătorul de cuvânt a acuzat că aparatul a fost folosit la desfășurarea soldaților indonezieni contra rebelilor și a amenințat că gruparea va lansa mai multe atacuri dacă guvernul de la Jakarta continuă să permită aeronavelor civile să intre în "zonele roșii" revendicate de insurgenți.

Lichidarea pilotului este "un mesaj către guvernele indonezian și american, care și-au dovedit incapacitatea de a aborda cauzele profunde ale conflictului din Papua între armata indoneziană și Armata de Eliberare Națională", a adăugat acest separatist.

Rebelii separatiști l-au ucis pe pilotul american, dar i-au lăsat în viață pe pasagerii localnici

Vineri, Wirya Artadiguna, un purtător de cuvânt militar indonezian, a confirmat că grupul separatist este responsabil de atac și a precizat că trupul neînsuflețit al pilotului american a fost recuperat și evacuat.

Armata indoneziană îi caută pe autorii crimei, a continuat acest oficial.

El a mai spus că "toți pasagerii zborului" pilotat de american sunt în siguranță și s-au întors acasă.

Informații publicate anterior arată că la bordul aeronavei se aflau șapte pasageri, toți din Papua.

Ambasada SUA la Jakarta nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Aeronava vizată de TPNPB era deținută de operatorul aerian PT AMA, ale cărui avioane transportă alimente, combustibil și corespondență către sate îndepărtate din Papua.

CNN amintește că, într-un alt incident, rebelii papuani l-au răpit pe pilotul neozeelandez Phillip Mehrtens în februarie 2023, după ce acesta a aterizat cu un mic avion comercial în zona muntoasă îndepărtată Nduga.

Pilotul a fost în cele din urmă eliberat în septembrie 2024.