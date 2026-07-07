Un politician chinez a fost condamnat la moarte pentru corupție. Mita uriașă pe care a primit-o timp de 30 de ani

1 minut de citit Publicat la 10:32 07 Iul 2026 Modificat la 10:32 07 Iul 2026

Yang a fost investigat în cadrul campaniei anticorupție a președintelui Xi Jinping. FOTO: Profimedia Images

O instanță din estul Chinei a condamnat la moarte un fost oficial al orașului pentru că a luat mită în valoare de peste 2,2 miliarde de yuani (325 de milioane de dolari) timp de 30 de ani, potrivit BBC.

Yang Youlin, care a ocupat diverse funcții în orașul Nanjing între 1993 și 2023, a fost, de asemenea, condamnat pentru delapidare, abuz de putere și spălare de bani.

Bărbatul în vârstă de 69 de ani și-ar fi folosit funcțiile pentru a ajuta alte persoane să obțină contracte de inginerie, transferuri de terenuri și finanțare, în schimbul banilor și al obiectelor de valoare, a declarat presa de stat.

Yang a fost investigat în cadrul campaniei anticorupție a președintelui Xi Jinping, care a afectat gradele militare și sistemul bancar de nivel înalt, printre alte sectoare.

Yang, care și-a petrecut o mare parte din carieră lucrând la dezvoltarea economică și tehnologică în Nanjing, a comis infracțiuni „extrem de gravr” și „a cauzat pierderi excepțional de mari intereselor statului și poporului”, a declarat luni o instanță din orașul Changzhou.

De la venirea la putere, președintele Xi a lansat valuri de campanii anticorupție, despre care criticii spun că au fost folosite și ca instrument pentru a elimina rivalii politici.

Pedeapsa cu moartea pentru corupție

Pedepsele cu moartea pentru infracțiuni cu gulere albe rămân însă rare, deși sunt aplicate ocazional, de obicei dacă cazurile implică sume mari care depășesc 1 miliard de yuani.

De exemplu, fostul șef financiar Lai Xiaomin a fost executat în 2021 pentru că a luat mită în valoare de 1,8 miliarde de yuani pe o perioadă de 10 ani.

Li Jianping, un fost oficial din Mongolia Interioară, a fost executat în 2024 pentru delapidare și luare de mită în valoare totală de peste 3 miliarde de yuani.

În multe alte cazuri, instanțele au aplicat pedepse cu închisoarea sau pedepse cu moartea cu suspendare, care sunt comutate în închisoare pe viață după o anumită perioadă.

Instanțele au redus, de asemenea, pedepsele în unele cazuri în care persoanele condamnate au raportat alți infractori.

Dar, deși Yang a oferit asistență similară autorităților, infracțiunile sale au fost atât de „grave” încât asistența sa „a fost insuficientă pentru a justifica o pedeapsă mai blândă”, a declarat tribunalul din Changzhou.

Yang a pledat vinovat și „și-a exprimat regretul în declarația sa finală”, potrivit presei de stat.