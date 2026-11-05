Un politician din Germania, ministru al Economiei în Bavaria, a fost găsit mort într-o cameră de hotel din Berlin

1 minut de citit Publicat la 08:40 05 Noi 2026 Modificat la 08:40 05 Noi 2026

Potrivit presei germane, Aiwanger avea doi copii și locuia împreună cu partenera sa. Foto: Profimedia Images

Ministrul Economiei din landul Bavaria a fost găsit mort într-o cameră de hotel din Berlin, miercuri, a anunțat poliția. Deocamdată nu a fost stabilită cauza morții lui Hubert Aiwanger, care avea 55 de ani la momentul decesului său. O anchetă a fost deschisă, relatează The Guardian.

Hubert Aiwanger, care era și vicepremierul landului Bavaria, din sudul Germaniei, „a fost găsit mort în camera lui de hotel” din districtul Berlin-Mitte, a transmis poliția.

Poliția și procurorii au deschis o anchetă pentru a „stabili cauza exactă și circumstanțele decesului”, se arată în comunicat.

„Scopul investigației este de a stabili cauza exactă a morții și circumstanțele în care aceasta s-a produs, precum și de a exclude orice posibilă responsabilitate a unei terțe persoane”, au transmis poliția și procurorii. Aceștia nu au oferit alte detalii.

Aiwanger, liderul partidului populist Alegătorii Liberi (Freie Wähler) și ministru al Economiei în Bavaria, se afla la Berlin pentru a participa la inaugurarea unui sediu al partidului său, însă a lipsit de la eveniment pentru că nu se simțea bine, a relatat cotidianul Bild.

Trupul său a fost descoperit ulterior de polițiști în hotel, potrivit publicației.

Premierul landului Bavaria, Markus Söder, a descris moartea lui Aiwanger drept o „tragedie absolută”.

„Suntem cu toții profund șocați. Gândurile noastre se îndreaptă acum, înainte de toate, către familia și copiii săi”, a declarat acesta.

Partidul lui Aiwanger era partenerul junior în guvernul regional al Bavariei, condus de Uniunea Creștin-Socială (CSU), formațiunea lui Söder.

Aiwanger conducea filiala bavareză a partidului Alegătorii Liberi din 2006. Sub conducerea sa, formațiunea a intrat pentru prima dată în guvernul landului în 2018, însă nu a obținut niciodată suficiente mandate pentru a intra în Parlamentul federal al Germaniei.

Aiwanger a fost în centrul unei controverse la nivel național în 2023, după ce au apărut informații potrivit cărora ar fi scris, pe când avea 17 ani și era elev de liceu, un pamflet antisemit în care Auschwitz era descris drept un „cartier de distracții”.

El a negat că ar fi scris pamfletul, deși a recunoscut că a avut „unul sau câteva exemplare” în ghiozdanul de școală. Și-a cerut scuze pentru acest episod, dar a refuzat să demisioneze.

Potrivit presei germane, Aiwanger avea doi copii și locuia împreună cu partenera sa.