Un român a fost răpit şi torturat în Spania după ce a dispărut un TIR plin cu droguri. Salvarea lui, o filmare ajunsă pe WhatsApp

Un român a fost răpit şi torturat în Spania după ce a dispărut un TIR plin cu droguri. Sursa foto: captură video

Un român a fost răpit şi torturat, în Spania, timp de 10 zile, după dispariţia unui transport de 500 kg de cocaină. Românul trebuia să intermedieze un transport de droguri din Portugalia, dar el a încredinţat misiunea unui alt şofer. Acesta din urmă a înscenat furtul drogurilor şi a dispărut.

Poliţia îl caută acum şi pe fugar, dar şi pe ceilalţi membri ai reţelei de traficanţi de droguri. Românul a fost salvat în ultimul moment după ce o filmare în care el era ameninţat cu pistolul a fost trimis pe un grup de WhatsApp al şoferilor de TIR. Unul dintre şoferii de pe grup a sunat la Poliţie.

Atenţie, imagini cu un puternic impact emoţional.

"Este un caz extrem de grav, desprins parcă dintr-un scenariu de film. Vedem că, în ultimul timp, tot mai mulţi români sunt implicaţi în reţelele internaţionale europene. Vorbim despre 500 kg droguri, care înseamnă, la un preţ en-gros, pe piaţa neagră, 25 de milioane de euro.

Intrarea în această reţea presupune credibilitate faţă de furnizori, de transportatori, care sunt grupuri infracţionale organizate la cel mai înalt nivel. Aceste reţele nu au niciun fel de reţinere să folosească aceste violenţe, s-a folosit inclusiv tortura.

Actele de răzbunare şi de violenţă, cred eu, nu vor înceta. Vorbim despre zeci de persoane care sunt specializate pe procurare, pe depozitare şi pe garanţii. Există şi garanţia umană. Adică, pentru realizarea unui transport, se opresc oameni, iar dacă operaţiunea este un eşec, acei oameni pot fi ucişi", a declarat Cătălin Ţone, expert antidrog.