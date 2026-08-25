Operațiunea MATRIX. Ministrul Predoiu anunță o captură de 1,7 tone de droguri în mai multe țări: „Am lovit o rețea internațională”

2 minute de citit Publicat la 16:42 25 Aug 2026 Modificat la 17:10 25 Aug 2026

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne. Sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar de Interne, Cătălin Predoiu, a detaliat, marți, eforturile care au condus la capturarea a aproape două tone de droguri de mare risc de către autoritățile din România.

„Capturarea în aceste zile a 1.7 tone de droguri de mare risc este un succes important al Ministerului Afacerilor Interne prin structurile antidrog ale Poliției Române.

De la preluarea mandatului, am stabilit combaterea traficului de droguri ca prioritate pentru Ministerul Afacerilor Interne și Poliția Română.

Am alocat resurse importante pentru această luptă.

Peste 200 de polițiști au fost alocați structurilor antidrog, am format echipe canine specializate în detectarea drogurilor, am dezvoltat rețeaua de laboratoare de analiză a drogurilor, iar prin 'Foaia de parcurs antidrog' am alocat fonduri importante pentru creșterea capacității operative.

Structurile antidrog ale Poliției Române au răspuns acestei priorități prin muncă, planificare strategică și sute de acțiuni.

Predoiu: Operațiunea MATRIX lovește direct o rețea internațională

Operațiunea MATRIX este încă o dovadă.

Este o operațiune de amploare, bine pregătită, care lovește direct o rețea internațională de trafic de droguri și scoate din piață cantități importante de droguri de risc și de mare risc.

Polițiștii români din structurile antidrog au demonstrat din nou că avem profesioniști foarte bine pregătiți și capabili să lovească rețele internaționale de trafic de droguri.

Îi felicit pe polițiștii și procurorii implicați și le mulțumesc partenerilor internaționali care ne-au fost alături.

Este un rezultat important. Dar nu ne oprim aici. Lupta împotriva traficului de droguri continuă”, a declarat ministrul.

Ce au comunicat autoritățile despre operațiunea MATRIX

Conform autorităților, cele 1,7 tone de droguri (cocaină, canabis și hașiș) erau transportate în TIR-uri pentru o rețea internațională.

Gruparea din România era condusă de Cristian Gheorghe Măhălean, zis „Matrix”, care asigura transportul drogurilor pentru mafia albaneză în Europa.

Măhălean, fost șofer de TIR, coordona rețeaua evitând ca numele său să apară direct în documentele oficiale sau în actele firmelor de transport folosite.

Din rețeaua sa făceau parte peste 20 de persoane, majoritatea fiind cetățeni români.

În cadrul operațiunii, DIICOT a efectuat 16 percheziții în Timișoara, Satu Mare, Oradea, Câmpulung Moldovenesc și Maramureș.

Investigația a durat din 2023 până în 2026, cu sprijin din partea Europol, Eurojust și a autorităților din Franța, Spania, Italia și Germania.

Cei șapte reținuți în dosar sunt vizați de numeroase acuzații, cele mai importante fiind constituirea unui grup infracțional organizat și trafic internațional de droguri de risc și de mare risc.

Românii transportau drogurile în Europa în vehicule modificate

„Românii care lucrau pentru mafia albaneză livrau cantități uriașe de droguri în toată Europa.

Vorbim de aproape două tone de droguri, care au fost capturate în baza informațiilor oferite partenerilor europeni de către DIICOT și polițiștii antidrog din România.

Rețeaua condusă de Gheorghe Măhălean, din Timișoara, zis 'Matrix', era specializată în a transporta drogurile, în special din Spania către Marea Britanie, dar și spre alte destinații europene.

în baza informațiilor transmise de autoritățile române, au fost capturate transporturi în patru țări diferite.

În Franța, un prim transport a fost oprit și au fost descoperite 120 de kilograme de cocaină și aproape 300 de kilograme de hașiș.

În Germania, poliția a capturat câteva sute de kilograme de hașiș.

În Spania, anchetatorii au descoperit în două mașini, ascunse în locașuri special amenajate, nu mai puțin de 700 de kilograme de hașiș, având ca destinație piața europeană.

Toate aceste mașini folosite la transportul drogurilor erau pregătite în România.

Vehiculele erau duse în Maramureș, într-o locație extrem de retrasă, pentru a fi pregătite compartimentele speciale în care erau transportate drogurile.

Mai mulți membri ai grupării au fost deja condamnați de instanțe din întreaga Europă pentru aceste transporturi uriașe de droguri”, a relatat Dragoș Boța, jurnalist Antena 3 CNN.