Un român de 21 de ani pilotează drone pe frontul din Ucraina. „L-am ucis pe rus și nu am simțit nimic. A fost ca un joc video”

Un român de 21 de ani luptă de partea Ucrainei, într-o unitate de piloți de drone FOTO: Profimedia Images (imagine cu caracter ilustrativ)

Un român de 21 de ani, care luptă de partea Ucrainei, face parte dintr-o structură de piloții de drone din Generația Z, implicată într-o strategie care vizează eliminarea a 50.000 de soldați ruși pe lună. Spune că, pentru el, moartea a devenit o realitate banală de-a lungul frontului înghețat din estul Ucrainei.

În pădurile înghețate din apropierea liniei frontului, o nouă generație de piloți ucraineni de drone desfășoară operațiuni de vânătoare a operatorilor ruși. Mulți dintre aceștia descriu o detașare emoțională profundă, determinată de natura misiunilor lor.

„Nu mi-am propus să fiu judecător, juriu și călău”, a declarat pentru The Times Strig, un român de 21 de ani, operator de drone implicat în misiuni de căutare și distrugere la nord de Harkov. „Dar am devenit călău. Și sunt împăcat cu asta... Uciderea a devenit o a doua natură”.

Strig, cetățean român care a locuit înainte de a ajunge în Ucraina în Marea Britanie, s-a alăturat în 2024 forțelor ucrainene și servește într-un pluton de drone al Brigăzii 13 Khartiia, unitate specializată în neutralizarea piloților ruși de drone. Potrivit acestuia, empatia nu mai joacă un rol în executarea sarcinilor de luptă. „Este cel mai ușor lucru din lume. Unii oameni vor să simtă empatie pentru toată lumea. Eu nu”, a spus el.

Creșterea numărului de pierderi în rândul trupelor ruse a devenit o componentă centrală a strategiei militare ucrainene în 2025. Ministrul apărării, Mikhailo Fedorov, a declarat că obiectivul este eliminarea a aproximativ 50.000 de soldați ruși pe lună.

Oficialul a precizat că această strategie urmărește să facă războiul nesustenabil pentru Federația Rusă, din punct de vedere militar, economic și politic, cu scopul de a forța Moscova să accepte negocieri dintr-o poziție de vulnerabilitate.

Potrivit estimărilor occidentale, Rusia înregistrează în prezent între 30.000 și 35.000 de morți și răniți lunar pe frontul din Ucraina. Capacitatea de înlocuire a acestor pierderi este tot mai limitată, iar în decembrie anul trecut numărul victimelor a depășit cel al noilor recruți angajați prin contract.

Prin intensificarea operațiunilor cu drone, Ucraina urmărește să contracareze discursul Kremlinului privind o victorie inevitabilă și să crească presiunea internă asupra președintelui Vladimir Putin, inclusiv prin riscul unei mobilizări generale nepopulare.

Dronele reprezintă în prezent principalul sistem de luptă de-a lungul frontului de peste 1.300 de kilometri, fiind responsabile pentru aproximativ 88% din pierderile de ambele părți. În acest context, rolul piloților de drone a devenit esențial.

„Persoanele cu experiență în jocuri video au deja reflexele necesare pentru acest tip de luptă”, a explicat locotenentul secund Yurii Butusov, comandantul unui pluton de drone din Brigada 13 Khartiia. „Războiul nu mai este despre forță fizică, ci despre viteză, analiză și capacitate de adaptare”.

Într-un centru de comandă subteran, zeci de ecrane afișează în timp real imagini transmise de dronele aflate pe front. Unele execută misiuni de recunoaștere, altele atacuri directe sau ambuscade asupra rutelor logistice ruse.

Într-o înregistrare recentă, doi soldați ruși au fost surprinși apropiindu-se de o dronă ucraineană camuflată în zăpadă. După detonare, unul dintre ei a fost rănit și ulterior neutralizat cu o dronă FPV în timp ce încerca să se adăpostească.

Totuși, strategia ucraineană nu se limitează la atacuri directe asupra infanteriei. Un obiectiv prioritar îl reprezintă eliminarea piloților ruși de drone, considerați resurse costisitoare și dificil de înlocuit.

„Antrenarea unui pilot de drone necesită timp și resurse semnificative”, a explicat Butusov. „Lovirea acestora are un impact operațional mult mai mare decât neutralizarea unui soldat obișnuit”.

În 2024, Rusia a creat unitatea de elită Rubicon, specializată în distrugerea liniilor logistice ucrainene și a piloților de drone, operând în așa-numita „adâncime operațională”, la zeci de kilometri în spatele frontului. Succesele inițiale ale acestei unități au determinat Ucraina să își ajusteze propria strategie.

Pentru identificarea țintelor, forțele ucrainene utilizează sistemul digital integrat Delta, care combină date din sateliți, radare, drone și unități terestre într-o hartă operațională interactivă. Localizarea piloților ruși, ascunși în buncăre camuflate în păduri, necesită însă analize suplimentare ale imaginilor video și ale tiparelor de zbor.

Unitatea lui Butusov, formată în august anul trecut, include atât militari ucraineni, cât și voluntari străini. Aproximativ 10% din efectiv este format din cetățeni străini, iar printre membri se numără și o fostă campioană mondială de juniori la atletism, Alina Șuh, în vârstă de 26 de ani.

Misiunile de eliminare implică adesea utilizarea simultană a mai multor drone, pentru distrugerea plaselor de camuflaj, neutralizarea apărării anti-dronă și atacarea directă a buncărelor. Pilotarea dronelor cu fibră optică în interiorul pădurilor necesită un nivel ridicat de precizie și experiență.

„Este un tip de zbor extrem de complex, comparabil cu munca unui bijutier”, a declarat Parus, ofițer operațional în cadrul unității.

Pentru mulți dintre tinerii piloți implicați în aceste operațiuni, impactul psihologic al uciderii este descris ca fiind minim. „După prima misiune nu am simțit nimic”, a declarat Koala, un pilot de drone australian, în vârstă de 25 de ani. „Mi-am îndeplinit sarcina. A fost ca și cum aș fi manevrat o jucărie”.