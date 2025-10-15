Un român s-a strecurat cu o geantă mare pe umăr în muzeul Drents, înainte de furtul tezaurului. Dezvăluiri din dosar: Cine e Andrei B.

Coiful de aur de la Coţofeneşti şi trei brăţări dacice din aur de la Sarmizegetusa Regia, au fost furate de la Muzeul Drents din Olanda în ianuarie. Sursa foto: Profimedia Images

Cu cinci zile înainte de jaful de la Muzeul Drents, de unde au fost furate trei brăţări de aur şi coiful de aur de la Coţofeneşti, un român a fost surprins strecurându-se în clădire. Potrivit dosarului penal consultat de RTL Nieuws, este vorba despre Andrei B., un bărbat de 38 de ani care ar avea legături cu o bandă specializată în furturi de opere de artă la comandă.

Deocamdată nu este clar dacă Andrei B. a avut un rol direct în furtul coifului unic și al obiectelor de tezaur expuse la muzeu. Parchetul olandez l-a desemnat însă, încă din ianuarie, ca fiind suspect complice, pentru că ar fi făcut o „recunoaștere” a muzeului înainte de spargere. Totuși, surse citate de RTL Nieuws susțin că ancheta în cazul său nu a dus la niciun rezultat concret. Bărbatul nu e în arest și nu face parte dintre cei trei inculpați principali care urmează să apară joi în fața tribunalului din Assen.

A intrat în muzeu cu o geantă mare de sport

Din documentele de la dosar reiese că, în dimineața zilei de 20 ianuarie, românul a intrat în Muzeul Drents fără să cumpere bilet. Purta o geantă mare de sport pe umăr și s-a îndreptat direct spre aripa unde era deschisă expoziția „Dacia, regatul de argint și aur”. După ce a privit aparent calm mai multe obiecte expuse, agenții de securitate l-au escortat afară din clădire.

După jaful din 25 ianuarie, în presa din România au apărut imagini de pe camerele de supraveghere din muzeu, pe care ar fi fost surprins chiar Andrei B. O recepționeră de la City Hotel De Jonge din Assen l-a recunoscut din acele imagini. Cu doar câteva zile înainte, bărbatul încercase să rezerve o cameră acolo, dar plecase după ce i se ceruse plata în avans, deoarece cardul său fusese refuzat.

Poliția din nordul Olandei l-a localizat pe Andrei B. și l-a audiat pe 28 ianuarie, inițial ca martor. Românul a declarat că nu știa că intrase într-un muzeu, a spus că a crezut că se află într-un service auto Dacia, până când a văzut artefactele românești.

Potrivit informațiilor obținute prin cooperare polițienească internațională, Andrei B. ar fi fost „un vizitator frecvent” al unui proprietar de restaurante italiene din sudul Germaniei, considerat de autoritățile române coordonatorul unei grupări de hoți specializați în furt de obiecte de artă la comandă. Pe baza acestor legături, anchetatorii olandezi au decis să-l considere suspect de implicare în jaful de la Assen, crezând că ar fi făcut o recunoaștere prealabilă.

Antecedente în Assen

Andrei B. fusese deja în Assen cu câteva luni înainte. Pe 31 august anul trecut, când expoziția „Dacia, regatul de argint și aur” era deja deschisă, a fost prins furând un aparat de tuns părul dintr-un magazin Kruidvat. Pentru acel furt minor, a primit o pedeapsă de patru săptămâni de închisoare.

Joi va avea loc prima ședință procedurală în procesul privind furtul artefactelor românești. Cei trei inculpați principali sunt Bernhard Z. (35 de ani), Douglas W. (36 de ani) și Jan B. (21 de ani), toți din Olanda. Potrivit parchetului, ei sunt responsabili pentru jaful din 25 ianuarie. Atunci, hoții au aruncat în aer o ușă a aripii expoziționale cu un explozibil și au spart vitrinele cu barosul.

Coiful și brățările dacice erau împrumutate de la Muzeul Național de Istorie al României din București și erau asigurate pentru aproape 6 milioane de euro, sumă care a fost deja achitată de asiguratori.

Poliția olandeză a făcut eforturi masive pentru a recupera comorile dacice, inclusiv printr-o operațiune sub acoperire pentru a obține informații de la cel mai tânăr suspect, Jan B.

Procurorii olandezi au declarat că nu există dovezi concrete care să arate că jaful a fost comis la ordinul cuiva.

Ministerul Public nu a dorit să comenteze informațiile legate de Andrei B. Nici Muzeul Drents nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor, inclusiv la cea privind modul în care bărbatul a putut intra fără bilet. „Nu facem declarații despre aspecte ce țin de securitate”, a transmis un purtător de cuvânt.