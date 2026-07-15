Un seismolog american e arestat în China de doi ani. Familia nu are voie să-l vadă. Ar fi descoperit teste nucleare derulate de Beijing

Chen Youlin este în prezent singurul cetățean american desemnat oficial drept „reținut pe nedrept”. Foto: Getty Images

În noiembrie 2024, Chen Youlin, un seismolog cu cetățenie americană, a fost arestat de autoritățile chineze. Familia nu l-a mai văzut de atunci și în primele 13 luni de detenție nu a avut acces la un avocat. China îl acuză de spionaj și susține că nu există „detenție abuzivă”, însă există suspiciuni că acesta a fost reținut după ce ar fi descoperit că Beijingul a desfășurat teste nucleare care ar încălca Tratatul de interzicere completă a testelor nucleare, relatează BBC.

Chen Youlin, în vârstă de 54 de ani, a călătorit la Beijing în urmă cu doi ani pentru a-și vizita familia, potrivit grupului de sprijin pentru persoane reținute pe nedrept Global Reach. În schimb, a fost reținut. Soția lui a decis să vorbească public după 600 de zile în care nu a mai avut niciun contact cu el, iar Beijingul nu a dat vreun semn că ar intenționa să-l elibereze.

Soția sa, Rong Yufang, de asemenea seismolog, a declarat că Chen a colaborat îndeaproape cu oameni de știință chinezi, iar acuzațiile care i se aduc sunt „greșite și incompatibile cu natura publică și colaborativă a activității pe care a desfășurat-o”.

„Nu am mai vorbit cu soțul meu de peste 600 de zile și sunt îngrijorată pentru starea lui de sănătate”, a spus Rong într-un comunicat.

Într-un interviu pentru Reuters, ea a spus că soțul ei a fost interogat de autoritățile chineze cu privire la munca lui de peste 100 de ori și nu a avut dreptul să contacteze un avocat în primele 13 luni de detenție.

Fundația Foley, un alt grup american care sprijină persoane reținute pe nedrept, a declarat că starea de sănătate a lui Chen reprezintă un motiv de îngrijorare, menționând că acesta suferă de diabet, hipertensiune arterială și colesterol ridicat.

„Are nevoie de acces sigur la tratament și îngrijire medicală, lucruri care nu îi sunt disponibile cât timp este încarcerat pe nedrept”, a transmis grupul.

Senatorul american Edward Markey a declarat că modul în care Beijingul îl tratează pe Chen „a subminat parteneriatul (cu SUA) și ar putea descuraja alți cercetători să colaboreze cu colegii lor din China”.

„Sper ca atenția sporită acordată detenției sale nedrepte să oblige guvernul chinez să facă ceea ce este corect și să îl elibereze pe Chen”, a scris el într-o declarație publicată marți.

Acuzat de spionaj

Născut în China, Chen a devenit cetățean american în 2011. Înainte să fie arestat, acesta locuia, alături de soția lui, în Boston.

Omul de știință s-a specializat în utilizarea datelor seismologice pentru identificarea testelor nucleare și a derulat mai multe proiecte finanțate de guvernul SUA. Rong a spus că activitatea lui în colaborare cu cercetători din China s-a desfășurat întotdeauna „în mod transparent”.

„El face exact genul de colaborare între oameni pe care guvernul chinez spune că și-o dorește”, a adăugat ea.

În lucrările științifice pe care le-a publicat, Chen Youlin s-a concentrat asupra Coreei de Nord, un aliat apropiat de China. Phenianul este supus de mult timp sancțiunilor internaționale din cauza programului său de arme nucleare și a testelor subterane.

Nu este clar dacă sau cum cercetarea lui Chen a avut legătură cu programul nuclear al Beijingului. Serviciile de informații americane cred că China dezvoltă un nou arsenal și a efectuat teste secrete, acuzații negate de Beijing.

Potrivit Global Reach, există „suspiciuni în cadrul guvernului SUA că arestarea lui Chen a fost determinată de desfășurarea de către China a unor teste nucleare care ar încălca Tratatul de interzicere completă a testelor nucleare”.

Activitatea lui Chen a inclus un studiu din decembrie 2020 care a analizat date seismice înregistrate în întreaga Asie, inclusiv în China, pentru a îmbunătăți metodele de monitorizare a testelor nucleare și de estimare a puterii acestora.

Global Reach a afirmat că expertiza lui Chen i-ar oferi Chinei „o oportunitate de a afla cât mai multe despre metodele americane de detectare seismică, astfel încât să poată dezvolta contramăsuri care să îi permită ocolirea tratatului”.

Tratatul de interzicere completă a testelor nucleare urmărește interzicerea tuturor testelor cu explozii nucleare pe Pământ, însă mai multe state cu capacități nucleare nu l-au ratificat încă. Printre acestea se numără SUA și China, care au instituit ambele moratorii voluntare prin care promit că nu vor derula testele nucleare explozive.

În iunie 2020, în timpul primei președinții a lui Donald Trump, administrația sa a acuzat Beijingul că ar fi efectuat un test nuclear subteran secret la instalația Lop Nur din nord-vestul Chinei. China a respins acuzațiile, pe care le-a catalogat drept nefondate și motivate politic.

China: „Nu există detenție abuzivă”

Întrebat despre acest caz în cadrul unei conferințe de presă zilnice marți, Ministerul chinez de Externe a declarat că „autoritățile judiciare gestionează cazurile în conformitate cu legea”.

„Nu există așa ceva precum o așa-zisă detenție abuzivă”, a spus purtătorul de cuvânt al ministerului, Lin Jian.

Detaliile privind detenția lui Chen au apărut la o lună după ce China a confirmat arestarea unui alt om de știință american, Min Zin, director al unui institut de analiză axat pe Myanmar.

Beijingul îl acuză pe Min Zin de spionaj și de punerea în pericol a securității naționale chineze.

În China, spionajul se pedepsește cu închisoare pe viață sau chiar cu moartea. Chen este în prezent singurul cetățean american desemnat oficial drept „reținut pe nedrept”.