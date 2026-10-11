Un spital plutitor de 200 de milioane de dolari revine în Ghana după 19 ani. Adulți și copii vor fi operați gratuit

3 minute de citit Publicat la 16:19 11 Oct 2026 Modificat la 16:19 11 Oct 2026

sursa foto: Mercy Ships

Cea mai mare navă-spital civilă din lume, Global Mercy, a ancorat în Ghana pentru o misiune de zece luni în care va oferi operații gratuite pacienților fără acces la chirurgie de specialitate. Nava de 200 de milioane de dolari, operată de organizația umanitară Mercy Ships, readuce în țară un program medical care lipsea de 19 ani, iar președintele John Dramani Mahama a vorbit despre transformarea copiilor operați pentru malformații ortopedice, care au trăit ani întregi cu stigmatul bolii, scrie Business Insider.

Global Mercy, cea mai mare navă-spital civilă din lume, s-a întors în Ghana la aproape 20 de ani de la ultima vizită a Mercy Ships.

Nava, evaluată la 200 de milioane de dolari și operată de Mercy Ships, va oferi operații gratuite și programe de formare medicală pe durata celor zece luni petrecute în țară.

Președintele John Dramani Mahama a salutat sosirea navei și a subliniat impactul operațiilor de specialitate, în special pentru copiii cu afecțiuni ortopedice.

Mercy Ships are o istorie îndelungată în Ghana, unde a ajuns de mai multe ori începând din 1991, însă misiunea actuală se desfășoară cu cea mai mare și mai modernă navă a sa.

Nava aparține organizației umanitare internaționale Mercy Ships, care trimite nave-spital pentru a oferi îngrijire chirurgicală gratuită și formare medicală în țări unde accesul la servicii medicale de specialitate este limitat.

Global Mercy a acostat în Portul Tema pe 18 august 2026. Este a cincea misiune a organizației în Ghana din 1991 încoace și prima revenire după 2007.

Evaluată la aproximativ 200 de milioane de dolari, Global Mercy este mult mai mare decât navele-spital folosite anterior de organizație și a fost construită special pentru a funcționa ca o unitate medicală plutitoare.

Președintele John Dramani Mahama a vizitat Global Mercy în Portul Tema, salutând revenirea celei mai mari nave-spital civile din lume, care a început o misiune medicală de zece luni în țară.

În timpul vizitei din 1 octombrie, Mahama a trecut prin secțiile medicale ale navei, inclusiv prin cea de ortopedie. Acolo a stat de vorbă cu pacienți și a privit fotografii cu copii înainte și după operațiile corective.

Președintele a spus că a fost impresionat de transformarea copiilor care trăiseră cu afecțiuni precum picioarele curbate sau piciorul strâmb congenital și care fuseseră stigmatizați din cauza lor.

Mulțumindu-i lui Dame Ann Gloag, director pe viață al Mercy Ships International, Mahama a spus că noua misiune îi va oferi organizației ocazia de a ajunge la pacienții care au așteptat îngrijire de specialitate.

Potrivit președintelui, misiunea va include operații de cataractă, de buză și palat despicat, de îndepărtare a tumorilor, intervenții pentru afecțiuni ortopedice la copii și pentru alte boli tratabile.

„Pacienților și familiilor prezente astăzi aici: voi sunteți motivul acestui parteneriat. Vă doresc fiecăruia un tratament sigur și o recuperare bună. Dar valoarea acestei vizite trebuie să depășească operațiile efectuate cât timp nava se află aici, în port”, a declarat Mahama.

O relație medicală de 35 de ani cu Ghana

Legătura dintre Mercy Ships și Ghana datează din 1991, când una dintre navele-spital ale organizației a ajuns pentru prima dată în țară.

De atunci, Mercy Ships a desfășurat mai multe misiuni în Ghana, efectuând intervenții chirurgicale și alte servicii medicale de specialitate, în colaborare cu personalul medical local.

Organizația a efectuat cinci vizite în Ghana între 1991 și 2007, înainte de a reveni în 2026 cu Global Mercy.

Misiunea actuală marchează astfel atât revenirea la unul dintre cei mai vechi parteneri africani ai Mercy Ships, cât și sosirea în țară a celei mai mari nave a organizației.

Echipajul este format din profesioniști voluntari din peste 70 de țări. La bordul navelor Mercy Ships lucrează împreună chirurgi, asistenți medicali, anesteziști, ingineri, profesori, bucătari și marinari, toți uniți de același scop.

Global Mercy este dotată cu șase săli de operație, unități de terapie intensivă, saloane pentru pacienți și spații pentru formare medicală. Nava poate găzdui sute de oameni, printre care pacienți, cadre medicale, membri ai echipajului și voluntari.

Spre deosebire de un spital obișnuit, nava se poate deplasa dintr-o țară în alta, ceea ce îi permite organizației să ducă servicii chirurgicale de specialitate direct în comunitățile unde accesul la astfel de îngrijiri este dificil.

Modelul Mercy Ships îmbină operațiile cu formarea personalului medical local. Astfel, misiunile sunt gândite să consolideze capacitatea sistemului medical și după plecarea navei din port.

Pentru Ghana, misiunea din 2026 vine după o absență de 19 ani și pune în evidență rolul pe care misiunile medicale internaționale continuă să îl aibă în extinderea accesului la chirurgie de specialitate.

Global Mercy urmează să rămână în Ghana câteva luni, sprijinind programe chirurgicale și de formare medicală, înainte de a-și continua misiunea umanitară în Africa.