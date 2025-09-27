Un submarin rusesc, capabil să lanseze rachete nucleare, a fost observat în apropierea Japoniei. Era însoțit de crucișătorul Varyag

Un submarin rusesc, capabil să lanseze rachete nucleare, a fost observat, miercuri, în apropierea Japoniei. Foto: Profimedia Images

Un submarin rusesc, capabil să lanseze rachete nucleare, a fost observat, miercuri, în apropierea Japoniei, un aliat cheie al Statelor Unite, în timp ce Moscova continuă să își etaleze puterea militară în Pacific, potrivit Newsweek.

Rusia operează o flotă de submarine cu rachete balistice ca parte a forțelor sale nucleare strategice, inclusiv trei nave din clasa Borei și cinci nave din clasa Borei-A, a relatat publicația de apărare Naval News.

Fiecare submarin transportă 16 rachete, iar fiecare rachetă poate fi înarmată cu șase focoase nucleare, potrivit Federației Oamenilor de Știință Americani.

În timp ce armata rusă își continuă războiul împotriva Ucrainei, aceasta rămâne activă în Orientul Îndepărtat și în Indo-Pacific, pe care Japonia le-a descris ca fiind „o preocupare puternică de securitate” într-o carte albă privind apărarea. Flota rusă a Pacificului a finalizat recent desfășurări cu un submarin cu rachete balistice și un submarin cu rachete înarmat convențional.

Flotila rusă a fost urmărită tranzitând la 24 de mile nord-est de Capul Soya, pe principala insulă japoneză Hokkaido. Convenția Națiunilor Unite privind Dreptul Mării prevede că un stat poate revendica ape teritoriale care se extind până la 13,8 mile de la coasta sa.

Conform raportului, una dintre navele rusești era un submarin cu rachete balistice din clasa Borei, alimentat cu propulsie nucleară, marcând prima dată când Forța de Autoapărare Maritimă Japoneză a observat acest tip de submarin rusesc în apropierea teritoriului japonez.

Era însoțit de crucișătorul Varyag, navă amiral

Submarinul rusesc era însoțit de crucișătorul Varyag, identificat după numărul corpului navei, și de un remorcher de salvare. Varyag servește drept navă amiral a Flotei Rusiei din Pacific.

„Armata rusă continuă activitățile militare active în vecinătatea Japoniei și a zonelor înconjurătoare, demonstrând tendința sa de a desfășura cele mai noi echipamente militare în Orientul Îndepărtat.

Activitățile militare ale Rusiei în regiunea Indo-Pacifică, inclusiv în Japonia, coroborate cu parteneriatul său strategic cu China, reprezintă o preocupare puternică de securitate", a transmis ministerul Apărării din Japonia.