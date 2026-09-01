Un tezaur monetar din vremea lui Vasile I și Vasile al II-lea, găsit lângă Moscova. O parte dintre monede sunt de un tip nemaivăzut

Un tezaur monetar ce conţine piese unice, descoperit în apropiere de Moscova. Sursa colaj foto: Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Ştiinţe

O echipă de arheologi din Rusia a descoperit un tezaur monetar medieval ce conţine 2.600 de monede de argint, dintre care peste 350 de monede de un tip nemaivăzut până acum, transmite marţi Live Science, potrivit Agerpres. Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Ştiinţe a declarat că multe dintre monede au fost bătute la Kolomna sub Vasile I, care a domnit între 1389 şi 1425, iar altele, în perioada lui Vasile al II-lea, care a ocupat tronul între 1425 şi 1462.

Cel mai mare tezaur de monede rusești din anii 1420, găsit la Kolomna

Comoara pare să fi fost îngropată de un nobil care, ulterior, a căzut victimă ciumei. Monedele au fost găsite într-un elegant ulcior ceramic, potrivit unei declaraţii traduse din 26 august de Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Ştiinţe. Ulciorul a fost îngropat într-un loc din ceea ce este acum centrul istoric al oraşului Kolomna, un oraş situat la aproximativ 114 kilometri sud-est de Moscova. În secolele al XIV-lea şi al XV-lea, Kolomna era al doilea oraş ca importanţă din regiune.

Majoritatea monedelor de argint sunt de un tip numit "denga". Acest tip de monedă a fost bătut pentru prima dată la sfârşitul secolului al XIV-lea de către Marele Principat al Moscovei, un ţarat rus din Evul Mediu Târziu. Fiecare denga valora jumătate de copeică, iar o rublă avea 100 de copeici.

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Conform declaraţiei, tezaurul de monede este dominat de monede bătute la Kolomna sub Vasile I (care a domnit între 1389 şi 1425) şi Vasile al II-lea (care a domnit între 1425 şi 1462). Aceşti conducători erau ambii mari prinţi ai Moscovei, deoarece oraşul şi regiunea sa mai largă făceau parte dintr-un principat independent la acea vreme.

Unul dintre cele mai interesante tipuri de monede este o denga extrem de rară care înfăţişează o pasăre în zbor, produsă în ultimii ani ai domniei lui Vasile I, conform declaraţiei. În plus, peste 350 dintre monede sunt varietăţi necunoscute anterior, bătute în Kolomna, pe care experţii le studiază acum.

Persoana care a îngropat tezaurul din Kolomna a fost probabil o persoană bogată, cu statut social înalt, cum ar fi un oficial guvernamental de rang înalt sau un comerciant extrem de prosper, conform declaraţiei.

Deşi nu este clar de ce a fost îngropat tezaurul, experţii cred că data monedelor oferă un indiciu important. Cele mai recente monede au fost bătute în a doua jumătate a anilor 1420, conform declaraţiei. Acest lucru sugerează că proprietarul tezaurului ar fi putut cădea victimă unei epidemii de ciumă care a cuprins principatele ruseşti între 1424 şi 1427.